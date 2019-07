Zwei Männer verschleppten in Bremen-Nord einen mutmaßlichen Fahrraddieb. (Christian Kosak)

Zwei Männer entführten am Samstag einen mutmaßlichen Fahrraddieb und hielten ihn fest, ehe der 21-Jährige fliehen konnte. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach soll der Bremer in der vergangenen Woche das Fahrrad eines der beiden 25-Jährigen gestohlen haben. Aus diesem Grund suchten die beiden den Mann auf in Lüssum-Bockhorn auf, so die Polizei.

Die Männer schlugen auf den Bremer ein, zerrten ihn in ein Auto und hielten ihn in Burglesum in einem Keller fest. Dann prügelten sie mit einem Baseballschläger auf den mutmaßlichen Dieb ein. Als die Angreifer kurz nach oben gingen, konnte er über ein Kellerfenster fliehen und durch einen Anwohner die Polizei alarmieren lassen.

Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einer der beiden Verdächtigen wurde von der Polizei festgenommen. Bei der Durchsuchung stellten die Ermittler diverse Beweise sicher. Der mutmaßliche Komplize konnte namentlich ermittelt werden, nach ihm wird gesucht. Die Ermittlungen der Polizei Bremen dauern an.