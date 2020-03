Berne. Auf dem Dorf kennen die Bürger ihre örtlichen Polizisten noch. Zumindest haben die Berner Thomas Krone gekannt. 24 Jahre lang hatte der Polizeioberkommissar in der Station an der Eichenstraße Dienst geschoben. Ende September ging er in Ruhestand. Das Büro haben zum 1. Oktober Marcus Klaproth und Jens Peter Kuhlmann übernommen.

„Mich hat die Stationsarbeit interessiert“, sagt Oberkommissar Klaproth. Er betont: „Ich musste nicht nach Berne, ich wollte.“ Der 42-Jährige, der zuvor im Streifendienst in Delmenhorst tätig war, freut sich auf abwechslungsreiche Aufgaben. In Berne wird es durchschnittlich mit 200 Straftaten und 120 Verkehrsunfällen pro Jahr zu tun haben. Die Aufklärung von Diebstählen gehört ebenso zu den Aufgaben der örtlichen Kommissare wie Ermittlungen zu Betrügereien und Sachbeschädigungen, die Schlichtung von Familienstreitigkeiten und die Aufnahme von Verkehrsunfällen und Körperverletzungsdelikten.

Die südliche Wesermarsch kennt der Oberkommissar aus früheren Einsätzen. Vor rund drei Jahren hatte er für sechs Monate im Einsatz- und Streifendienst in Brake gearbeitet. „Da habe ich schon mal vorgefühlt, ob für ihn ein Dauereinsatz in Berne passen könnte“, verrät der Kommissariatsleiter Klaus Lücke.

Auch Polizeihauptkommissar Jens Peter Kuhlmann betont, sich nach 26 Jahren im Einsatz- und Streifendienst in Brake freiwillig für die Station in Berne beworben zu haben. Neben der abwechslungsreichen Arbeit habe ihn die Aussicht auf regelmäßige Arbeitszeit gereizt, erzählt der 53-jährige. Wochenend- und Nachtdienste gehören jetzt nur noch in Ausnahmefällen zu seinen Arbeitszeiten.

„Dass wir so viel Lebens- und Diensterfahrung nach Berne bekommen haben, ist toll“, freut sich Kommissariatsleiter Lücke. Auf Dauer werde Berne sogar mit drei Kommissaren besetzt, avisiert der Chef. „Wir wollen mehr Personal in die Fläche bringen“, verspricht Lücke weitere Veränderungen. Wenn auch die Gesamtzahl der Beamten im Kommissariat gleich bleibe, werde sich die Polizeipräsenz in den Stationen erhöhen. So sei Lemwerder beispielsweise bereits dauerhaft mit vier Personen besetzt.

Der Hauptgrund liegt in der geografischen Lage des Zuständigkeitsbereiches. Von Brake im nordöstlichsten Teil des etwa 400 Quadratkilometer großen Areals mit fast 44 000 Einwohnern seien die Wege zu den Einsatzorten in Ovelgönne, Elsfleth, Berne und Lemwerder zu weit. Die Reaktionszeit sei deshalb sehr lang gewesen, berichtet Klaus Lücke.

Rund zwei Drittel der zum Braker Kommissariat gehörenden Beamten sind mittlerweile dezentral eingesetzt. Nur noch ein Drittel versieht seinen Dienst in der Kreisstadt. Im Norden der Wesermarsch sei das Kommissariat anders gegliedert. Aufgrund des Einsatzschwerpunktes im Nordenhamer Stadtbereich laute das Verhältnis zwischen Stadt und Land dort 50:50. Feste Öffnungszeiten wird es auf den einzelnen Stationen nicht geben. „Wenn die Kollegen im Dienst sind, heißt das nicht, dass sie in der Station sind. Sie können beispielsweise auch zu einem Verkehrsunfall draußen sein. Aber erreichbar sind wir dennoch“, betont der Kommissariatsleiter. „Anrufer werden automatisch nach Brake durchgestellt.“

Jens Peter Kuhlmann rät den Bürgern, sich telefonisch unter der Nummer 0 44 06 / 2 20 zu erkundigen, ob die Station besetzt ist, bevor man sich auf den Weg macht, um beispielsweise eine Anzeige aufzugeben. Die Polizei in der südlichen Wesermarsch habe in den vergangenen Monaten Synergieeffekte geschaffen, sagt Lücke. "Gemeindegrenzen sind für uns kein Tabu. Wenn die Station in Berne nicht besetzt ist, kommen Kollegen aus Lemwerder oder Elsfleth. Die haben auch einen Schlüssel für dieses Gebäude.

Schnellstmöglich möchte Lücke ihnen aber einen neuen Schlüssel in die Hand drücken, denn die Polizeistation in Berne soll umziehen. Die Sackgassenlage der Immobilie an der Eichenstraße ist dem Kommissariatsleiter ein Dorn im Auge. „Wenn in der Straße ein Kanal ausgehoben wird, findet die Polizei in Berne nicht mehr statt.“ Aus polizeitaktischen Gründen solle die Station deshalb schnellstmöglich in ein strategisch günstig gelegenes Gebäude im Ortskern umziehen. Gespräche liefen bereits, doch Ergebnisse gebe es noch nicht, sagt Lücke.