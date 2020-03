Straßenkunst auf dem Woll-Kämmerei-Gelände: Auch in diesem Jahr kommt La Strada nach Blumenthal. (Kölling)

Blumenthal. Dass La Strada nach Blumenthal kommt, steht zwar schon seit Monaten fest – nur nicht, für wie lange. Jetzt ist klar: Das internationale Festival der Straßenkünstler wird nicht an einem Tag, sondern an zwei Tagen im Stadtteil angeboten. Dafür haben die Beiratsfraktionen gesorgt. Sie übernehmen einen Teil der Projektkosten.

8000 Euro gibt das Stadtteilparlament zu La Strada dazu. So viel hatte Festivalmacherin Gabriele Koch beim Beirat beantragt. Das Geld soll unter anderem fürs Marketing, Catering und das Programm der Straßenkünstler verwendet werden. Was sie diesmal in Blumenthal zeigen werden, ist nach Angaben von Ortsamtsmitarbeiter Thomas Backhaus noch nicht entschieden. Fest steht ihm zufolge bisher nur, wann und wo das Festival in Blumenthal veranstaltet wird: am 13. und 14. Juni auf dem früheren Gelände der Bremer Woll-Kämmerei.

Laut Backhaus sollen jetzt mit der Veranstaltungsorganisatorin Koch mehrere Gespräche geführt werden, um Details fürs Festival zu klären. Seit 2017 treten die Straßenkünstler im Bremer Norden auf. Davor gab es La Strada ausschließlich in der Innenstadt. Im Vorjahr gehörten auch die Vegesacker Weserpromenade und Knoops Park in St. Magnus zu den Auftrittsorten. Ob das in diesem Jahr wieder so sein wird, hängt davon ab, wie viele Sponsoren gefunden werden. Die Wirtschaftsförderung, die das Festival mitfinanziert, gibt in diesem Jahr deutlich weniger Geld.