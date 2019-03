Die Polizei ermittelt sei Donnerstag. (Karl-Josef Hildenbrand)

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt gemeinsam mitteilen, stießen schon am Donnerstag, 14. März, Polizeibeamte auf zwei leblose Personen in einer Braker Wohnung. Demnach meldete am Donnerstag gegen 11.15 Uhr eine Frau über den Notruf, dass sie ihren 48-jährigen Bruder leblos in dessen Wohnung vorgefunden habe. Vor Ort deutete alles auf einen natürlichen Todesfall hin.

Da laut Polizeiangaben der 84-jährige Vater in der gleichen Wohnung lebte, aber seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen wurde, durchsuchten die Beamten die Wohnung. Dabei entdeckten sie in einem abgeschlossenen Raum einen weiteren Leichnam, bei dem es sich vermutlich um den Vater handelte. Der Zustand lässt darauf schließen, dass er schon seit längerer Zeit tot ist. Durch eine Richterin am Amtsgericht Oldenburg wurde die Obduktion beider Leichname angeordnet. Diese ergab, dass der 48-Jährige an Herzversagen gestorben ist.

Beim Vater hingegen konnte keine Todesursache sicher festgestellt werden. Für das Ableben kommen laut Polizei somit sowohl natürliche Ursachen als auch Fremdverschulden in Betracht. Sollte Fremdverschulden im Spiel gewesen sein, so hätte sich der Tatverdacht gegen den Sohn gerichtet, der den Tod des Vaters verschwiegen und weiterhin dessen Rente bezogen habe, heißt es im Polizeibericht. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter haben sich laut der Ermittler nicht ergeben.