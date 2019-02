Die Reparaturarbeiten sind beendet: Autofahrer können auf der A27-Lesumbrücke wieder die zweite Spur in Richtung Bremerhaven nutzen. (Christian Walter)

Gute Nachrichten für Autofahrer: Auf der A27-Lesumbrücke sind seit Freitagmorgen wieder zwei Spuren in Richtung Bremerhaven befahrbar. Das teilte das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mit. "Der Asphalt war heute Morgen kalt genug, um die zweite Spur wieder freizugeben", erklärte Sprecher Martin Stellmann.

Am Donnerstag war die Lesumbrücke in Richtung Bremerhaven zwischenzeitlich voll gesperrt. Grund waren Reparaturarbeiten an der rechten Spur. Seit vergangenen Montag verlief der Verkehr nur über eine Spur. (mmi)