Die Visualisierung der neuen Tagesstätte von der Straßenseite Chaukenhügel aus gesehen. Der Neubau wird eine Kopie der bestehenden Tagesstätte. (Grafik: Architekt Uwe Meier)

St. Magnus. Die Anwohner befürchten ein Verkehrschaos, zugeparkte Straßen und Staus – jedenfalls für den Fall, dass die Pläne für das Grundstück des Vereins Jugendgemeinschaftswerk in St. Magnus so umgesetzt werden, wie sie jetzt in einer Einwohnerversammlung vorgestellt wurden. Die Versammlung war Teil der sogenannten frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Die ist immer Teil des Verfahrens, wenn – wie in diesem Fall – ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt wird.

Das Jugendgemeinschaftswerk will eine weitere Tagesstätte für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung bauen. Das ist der Grund, weshalb der „Bebauungsplan 109 – Park Richardson“ aufgestellt wird. Der Verein betreibt auf seinem großen, parkähnlichen Gelände bereits ein Wohnheim und eine Tagesstätte. Nun soll auf dem Grundstück zwischen Heriwardstraße, Richthofenstraße, An Rauchs Gut und Chaukenhügel für 27 Nutzer eine weitere entstehen. Sie ersetzt die Tagesförderstätte „Dobbheide“, die den notwendigen Standards aktuell nicht mehr entspricht.

Zweigeschossiger Neubau

Zusätzlich sollen Parkplätze für die Mitarbeiter geschaffen werden. Zwei Standort-Varianten haben die Planer dafür erarbeitet. Außerdem ist der Abriss vorhandener Wirtschaftsgebäude für die Unterhaltung der Parkanlage im Süden des Areals sowie die Errichtung von jeweils zwei Garagen und Carports als Ersatz geplant.

Mareen Heppner vom Büro BPW Stadtplanung stellte das Bauvorhaben vor. Der zweigeschossige Neubau, der vom Architekturbüro Uwe Meier geplant wird, soll im Westen des Grundstücks an der Straße Chaukenhügel, südlich des bereits vorhandenen Tagesstätten-Gebäudes entstehen, das als Vorbild für das neue Haus dient. „Der Neubau wird eine Kopie der bestehenden Tagesstätte“, sagte Uwe Meier. Zwischen den beiden Tagesstätten-Gebäuden und dem Wohnheim entsteht ein Innenhof, der künftig Bestandteil des pädagogischen Konzepts sowie Aufenthalts- und Kommunikationsfläche sein soll. Autos sollen dort möglichst nicht parken.

Für heftige Reaktionen unter den Anwesenden sorgte die Vorstellung der beiden Varianten für den Stellplatz-Neubau. Mit beiden sind die Nachbarn nicht einverstanden. „Die Stellplätze für die neue Tagesstätte werden lediglich zum Arbeitsbeginn und Arbeitsende der Mitarbeiter geringfügig frequentiert“, sagte Mareen Heppner und stieß mit dieser Äußerung bei den Anwohnern auf Skepsis.

Die erste Variante sieht den Bau von 19 Parkplätzen an der Straße „An Rauchs Gut“ vor, angrenzend an die vorhandenen Garagen, die zu den Reihenhäusern an der der Straße Chaukenhügel gehören. Die Erschließung der Parkplätze ist von der Straße „An Rauchs Gut“ her geplant. Diese Variante sieht außerdem vor, die neuen Garagen und Carports für die Parkpflege-Geräte direkt neben die Stellplätze zu bauen. Die Lösung biete den Vorteil, dass die Straße Chaukenhügel zukünftig vom Verkehr des Personals freigehalten und der Baumbestand berücksichtigt wird, so die Planer. Laut Heppner müssten bei dieser Variante drei geschützte Bäume im Norden und zwei weitere im Süden gefällt werden.

Zu Fuß durch den Park

Die Anwohner bezweifeln jedoch, dass die Mitarbeiter die neuen Parkplätze an diesem Standort nutzen würden, da sie dann zu Fuß durch den Park von dort zu ihrer Arbeitsstätte gehen müssten. Stattdessen, so die Befürchtung, würden sie an den Straßen Chaukenhügel oder An Rauchs Gut parken. Beide Straßen seien jedoch ohnehin schon völlig überlastet.

Bei der zweiten Planungsvariante würden neun Parkplätze am neuen Gebäude, zwischen dem Neubau und den angrenzenden Reihenhausgrundstücken entstehen. Von einer neuen Zu- beziehungsweise Abfahrt vom Chaukenhügel aus wären diese Stellplätze erreichbar. Zusätzlich würden fünf derzeit bestehende Parkplätze im künftigen Innenhof erhalten bleiben. Dadurch, so die Planer, wäre allerdings „eine Nutzung des Innenhofs im Sinne des pädagogischen Konzeptes beeinträchtigt“. Der Verein Jugendgemeinschaftswerk würde daher die erste Variante bevorzugen. Bei der zweiten Variante entfielen sechs geschützte Bäume.

Die Besucher der Tagesstätten werden laut Heppner aktuell mit zehn Kleinbussen gebracht und abgeholt. Künftig kommen ihren Worten nach sechs bis acht Kleinbusse für die zusätzlichen Nutzer hinzu. Die Lösung für die An- und Abfahrten der Busse ist bei beiden vorgestellten Planungsvarianten identisch: Die Busse fahren über die bestehende Zufahrt an der Straße Chaukenhügel auf das Grundstück und verlassen es, wenn die Insassen aus- beziehungsweise eingestiegen sind, durch die geplante zusätzliche Ausfahrt weiter südlich an der Straße Chaukenhügel wieder.

Die Anwohner befürchten durch die Kleinbusse Staus in der Straße Chaukenhügel und sie sind davon überzeugt, dass die Zahl der geplanten Stellplätze nicht ausreicht. Die Versicherung, dass selten alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit vor Ort sind, weil sie gestaffelt ankommen und abfahren, überzeugte die Nachbarn nicht. Auch die zusätzliche geplante Ausfahrt an der Straße Chaukenhügel stieß auf Kritik: Weil sie einen dort vorhandenen Grünstreifen zerstöre und weil die Anwohner Gefahren für Schulkinder auf dem Weg zur Schule sehen.

Insbesondere die Variante 1 sei aus ökologischer Sicht ungeeignet, sagte eine Anwohnerin, die außerdem bemängelte, dass die Erfassung der schützenswerten Bäume nicht aktuell sei. Ihr Vorschlag: Die Parkplätze sollten an der Stelle entstehen, an der sich die alten Wirtschaftsgebäude befinden, die ohnehin abgerissen werden. „Auf der bereits versiegelten Fläche zu bauen, ist sinnvoller, als diese zu entsiegeln, um dann eine andere wieder zu versiegeln“, lautete ihr Argument. Und für die Busse, so die Idee der Anwohnerin, könnte statt einer zweiten Ausfahrt ein Wendehammer auf dem Grundstück geschaffen werden.

Weitere Informationen

Interessierte können noch bis Mittwoch, 21. Oktober, online auf der Internetseite des Ortsamtes Burglesum (www.ortsamt-burglesum.bremen.de) und beim Bauamt Bremen-Nord (www.bbn.bremen.de) oder telefonisch unter der Nummer 04 21 / 36 11 86 66 über die Ziele und Zwecke der Planung und ihre Auswirkungen informieren. Stellungnahmen können per E-Mail an bauleitplanung@bbn.bremen.de geschickt werden.