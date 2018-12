Bremen-Lesum

Zwölf Bewohner nach Wohnhausbrand in Klinik

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Bremen-Lesum mussten am Dienstagabend zwölf Bewohner in umliegende Kliniken gebracht werden.