Vor mehr als einem Jahr hat die Innere Mission (IM) die intensivpädagogische Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche im Sattelhof am Burgwall offiziell eingeweiht. Tatsächlich in Betrieb ist sie allerdings erst seit rund vier Monaten. Ende Mai dieses Jahres sind die ersten Jugendlichen in das Haus eingezogen. Der Start des Projekts hat sich nach Angaben von Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde, aus zwei Gründen verzögert: Im Haus waren bauliche Probleme aufgetreten, darüber hinaus hatte die Innere Mission Schwierigkeiten, Fachkräfte für die besonderen Herausforderungen in der Intensivpädagogik zu finden.

In dem historischen Haus war mehrfach Feuchtigkeit und Schimmel aufgetreten, erläutert Fabio Cecere, Sprecher von Immobilien Bremen. Der Sattelhof ist Blumenthals älteste Hofstelle. Das heutige Gebäude wurde 1880 errichtet. 1970 erhielt es einen Erweiterungsbau und wurde danach als Veranstaltungs- und Jugendzentrum genutzt. Ab 2008 stand das Haus mehrere Jahre leer, bis es in den Jahren 2016 und 2017 schließlich für 685 000 Euro saniert wurde.

Unter Brandschutzaspekten wurden damals neue Fenster, Türen und Fußböden eingebaut, die gesamte Elektrik und die Heizung erneuert sowie eine neue Küche installiert, um das Gebäude für das betreute Wohnen von Jugendlichen herzurichten. Auch eine Schimmelsanierung gehörte damals laut Cecere zu den Arbeiten. Im März 2017 zog schließlich die Akademie Lothar Kannenberg in den Sattelhof. Bis Ende Juni 2018 lebten Jugendliche in der Einrichtung und wurden intensiv-pädagogisch betreut. Geschlossen wurde sie bekanntlich, weil die Akademie Lothar Kannenberg insolvent war.

Im Sommer 2018 wurde dann erneut Feuchtigkeit festgestellt, so Cecere. Die Schimmelsanierung wurde 2019 wiederholt, nur drei Monate später schimmelte es jedoch erneut, „sodass Ende Januar 2020 eine intensive Nachreinigung gemacht wurde“. Außerdem seien Folientüren als Abdichtung zum Keller installiert worden. Zusätzlich zum Schimmelproblem stellte sich heraus, dass der Kanal undicht war. Auch der musste in diesem Sommer schließlich noch saniert werden, so Cecere. Abschließend wurde die Sporenkonzentration in der Raumluft gemessen. Alle Grenzwerte wurden deutlich unterschritten, betont der IB-Sprecher. Somit sei nun eine mögliche Ursache der Schimmelbildung beseitigt und die Einrichtung – mit Ausnahme des versiegelten Kellers – nutzbar.

Während im Haus die Bauarbeiter im Einsatz waren, hat sich die Leitung der Einrichtung mit organisatorischen Arbeiten befasst. Dabei ging es um die Zusammenstellung eines neuen Teams und das Konzept der Einrichtung. Sieben Kräfte hatte die Innere Mission im vergangenen Jahr bereits eingestellt. Nachdem die baulichen Probleme aufgetreten waren, wurde das Team jedoch wieder aufgelöst. Lediglich die Leitung arbeitete mit einer halben Stelle weiter. Sie bereitete den Start der Einrichtung vor, stimmte pädagogische Prozesse ab und baute Kontakte zu möglichen künftigen Kooperationspartnern auf.

Nach und nach sind in diesem Jahr wieder Teammitglieder hinzugekommen. Inzwischen sind laut der Inneren Mission „rund zwölf Vollzeitstellen“ besetzt. Das Personal sei vor der Erteilung der Betriebsgenehmigung im Mai zunächst nicht im Sattelhof, sondern in anderen Einrichtungen der Jugendhilfe eingesetzt worden, „vor allem zur Unterstützung in der Corona-Krise“, erläutert Bernd Schneider. Seinen Angaben nach sind der Inneren Mission in der Zeit des Umbaus lediglich die Kosten erstattet worden, die unvermeidbar waren und die dem Träger tatsächlich entstanden sind. „Dazu gehören eine halbe Stelle für die fachliche Leitung sowie die Kosten für Miete, Energie, Instandhaltung und Verwaltung“, zählt Schneider auf.

Als Ausgleich für die Unannehmlichkeiten und baulichen Maßnahmen habe Immobilien Bremen der Inneren Mission „eine angemessene Mietminderung“ gewährt, teilt Cecere mit. Die Kosten für die Ursachenforschung und die Beseitigung des Schimmels im Keller sowie die Installation der Folientüren als Abdichtung und die Kanalsanierung belaufen sich demnach auf 17 000 Euro.

Derzeit leben nach Angaben von Bernd Schneider zwei Jugendliche im Sattelhof, der insgesamt acht Plätze hat. Eine volle Belegung aller Plätze werde auch in Zukunft eine Ausnahme sein. „Die Einrichtung hat einen sehr spezifischen Auftrag." Sie soll Minderjährigen eine letzte Alternative zur Untersuchungshaft bieten. Die Gruppe derer, die dafür infrage kommen, sei in Bremen sehr klein. Wie viel genau die Behörde pro Platz pro Tag an den Träger bezahlt, sagt Schneider nicht. Die genaue Summe unterliege dem Betriebsgeheimnis der Inneren Mission. Er sagt jedoch, dass der Tagessatz in vergleichbaren Einrichtungen wegen der personalintensiven Betreuung bei mehreren hundert Euro liegt. Aktuell werden Anfragen für die Aufnahme weiterer Jugendlicher geprüft, so Schneider. Der Sattelhof stehe auch kurzfristig für weitere Anfragen zur Verfügung.

Die Entscheidung, welche Jugendlichen in der Einrichtung aufgenommen werden, trifft unter anderem das Jugendgericht, wenn eine Untersuchungshaft vermieden werden soll. Dabei berät sich das Gericht vorab mit der Abteilung „Jugendhilfe im Strafverfahren“ beim Amt für Soziale Dienste und spricht sich mit der Inneren Mission ab. Auch der Jugendliche selbst wird einbezogen.

Eine andere Möglichkeit ist eine gemeinsame Entscheidung von Jugendamt, Sorgeberechtigten, der Einrichtung und dem betroffenen Minderjährigen selbst. Voraussetzung ist nach Angaben der Sozialbehörde, dass der Jugendliche grundsätzlich die Bereitschaft mitbringt, sich auf die Einrichtung mit ihrem straffen Tagesablauf und den klaren Regeln einzulassen. „Er muss zudem aus Sicht der Einrichtung in die Gruppe passen.“

Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) bedauert, dass es Verzögerungen mit dem alten, sanierungsbedürftigen Bau und anschließend auch noch einmal mit der Personalgewinnung gegeben hat. „Solche Dinge sind aber manchmal unvermeidbar und es hat keinen Sinn, über vergossene Milch zu weinen“, so Stahmann. Man könne bei einer solchen Einrichtung nicht einfach den Hebel umlegen und starten; „das alte Gebäude ist herrlich gelegen, dazu günstig an die Sportanlagen angebunden. Das bietet tolle Chancen für die Arbeit mit Jugendlichen. Darum haben wir daran festgehalten“. Sie sei froh, dass die Einrichtung ihren Betrieb aufgenommen hat und wünsche vor allem den Jugendlichen, „dass sie ihre Chancen nutzen“.