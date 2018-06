Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Hurricane-Festival 2018 Endspurt beim Hurricane-Aufbau

Am Donnerstag treffen die ersten Musik-Fans am Eichenring bei Scheeßel ein. Das Hurricane-Festival 2018 startet am Tag darauf. Wir zeigen Bilder vom Aufbau am Mittwoch.