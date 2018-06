Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Musik und Bands auf dem Eichenring Hurricane-Festival: Von Dendemann bis Beginner

Deutsch-Rap am Fließband gab es am Samstag auf der Blue Stage beim Hurricane-Festival in Scheeßel. Unter anderem die Hamburger Dendemann sowie die Beginner um Jan Delay standen auf der Bühne. Ebenfalls im Konzertprogramm am Abend: Biffy Clyro und Portugal.The Man.