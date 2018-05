Archivbild: Bereits 2013 spielten die Arctic Monkeys beim Hurricane-Festival in Scheeßel. (Pascal Faltermann)

Die erfolgreichste Rockband Großbritanniens und gleichzeitig Headliner des diesjährigen Hurricane Festivals in Scheeßel (22. bis 24. Juni 2018) bringen nun ihr sechstes Studioalbum raus. Am 11. Mai kommt es in den Handel.

Das neue Album "Tranquility Base Hotel & Casino" ist das sechste Studio-Album der Arctic Monkeys und wieder hat die Band ihren Stil verändert. Statt des für die Monkeys bekannten Indie-Rocks gibt es nun auf dem neuen Album barocke Arrangements, die an avantgardistischen Pop aus den 60er-Jahren erinnern. Verschachtelte Soundeffekte, Orgeln und Hall.

Konzerte in Deutschland schon ausverkauft

Mit Songs wie "I Bet You Look Good on the Dancefloor" wurden die Arctic Monkeys berühmt. Ihre Alben verkauften sich millionenfach, das Debüt stellte 2006 einen Rekord auf. Es verkaufte sich in den ersten Wochen in den britischen Charts öfter als jedes Debütalbum zuvor, wie der Sender BBC damals informierte.

Doch trotz des neuen Sounds bleiben die Stimmen und die ironischen Texte voller Anspielungen der Artic Monkeys unverkennbar.

Auf ihrer Tour werden sie auch nach Deutschland kommen, die Konzerte sind allerdings schon längst ausverkauft.

mit dpa

Artic Monkeys "Tranquility Base Hotel & Casino", Domino Records, 13,99 Euro