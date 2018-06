Der alte Wohnwagen auf Rolf Trojahns Hofeinfahrt, er stand da die letzten Tage nicht zum Spaß. Sorgfältig hat ihn der Kfz-Mechaniker auf die bevorstehende Bewährungsprobe vorbereitet, hat Schlafsachen, Tisch, Stapel- und Klappstühle sowie die wärmegedämmte Maurerkiste mit gekühlten Bierdosen verstaut. An diesem Donnerstag kuppelt ihn der 57-jährige Tarmstedter an einen VW Bully, und dann geht's damit nach Scheeßel zum Hurricane. Dort steht das Gefährt bis Montag zwischen vielen Hundert anderen Wohnwagen und Wohnmobilen auf dem "Womo-Gelände" und gibt Trojahn und seinem Freund Hartmut Otten Obdach. Auch Otten ist 57, und auch der Westertimker freut sich auf die Auszeit vom Alltag. Der Dritte im Bunde, der 47-jährige Helge Rieck, schläft im VW-Bus.

Herren im besten Alter

Was die drei Herren im besten Alter zu einem Musikfestival zieht, das viele mit überfluteten Zelten, viel Schlamm, noch mehr Müll und verdreckten Toilettenhäuschen verbinden? Es ist jedenfalls nicht die Musik, so viel steht mal fest. "Die Konzerte sind Nebensache", sagt Trojahn, er habe "keine Ahnung, wer da spielt". Anders als viele andere, die dank ihrer Hurricane-App genau wissen, wann wer auf welcher Bühne steht, entscheiden die Drei ganz spontan, "gehen wir jetzt los oder bleiben wir sitzen?" Vor zwei Jahren, erinnert sich Trojahn, "haben wir Rammstein gesehen. Tolle Feuershow". Wenn denn mal eine Entscheidung für eine bestimmte Band gefallen ist, "dann wollen wir auch ganz vorne sein". Allerdings komme es durchaus vor, dass sie auf dem Weg dorthin so viele Bekannte treffen, die sie lange nicht gesehen haben, und so werde die Musik schnell zur Nebensache.

Diese Freiheit, zu tun und zu lassen, was sie gerade wollen, genau das schätzen die Männer an ihrer Art, das Hurricane zu zelebrieren. "Das ist so entspannt", weiß Hartmut Otten, der wie Trojahn nun zum vierten Mal auf diese Art dabei ist. Es sei so leicht, Kontakte zu knüpfen. Das fange schon beim Aufbau der Pavillons an, bei dem man sich gegenseitig helfe, so von Nachbar zu Nachbar. Und auch bei den Erkundungsspaziergängen rund ums eigene Quartier werde man ständig von wildfremden Leuten eingeladen. "So lernen wir laufend neue Menschen aus den verschiedensten Ecken Deutschlands und der Welt kennen, man kommt schnell ins Gespräch, das ist so unkompliziert", berichtet Otten, die Leute hätten Generationen übergreifend keine Berührungsängste. Und auch ihre Vermutung, sie seien vielleicht die Ältesten beim Hurricane, habe sich nicht bestätigt. "Da sind doch ganz viele 50plus, das ist richtig locker", sagt Otten, "die wollen alle Spaß haben."

Das gute Miteinander der Generationen betreffe auch die eigene Familie. Seien sie ihren heranwachsenden Kindern vor ein paar Jahren noch peinlich gewesen, so habe die Festivalpräsenz der Väter auch den eigenen Nachwuchs lockerer gemacht. "Die kommen zu uns an den Wohnwagen, weil sie wissen, dass wir hier grillen und sie kaltes Bier und heißen Kaffee bekommen, und den mit Milch und Zucker", sagt Trojahn. Und sie bringen sogar ihre Kumpels mit, ergänzt Otten. Auch so gesehen seien die 159 Euro, die jeder gleich nach dem letzten Festival für sein neues Ticket bezahlt hat, und die 50 Euro für die Womo-Plakette sehr gut angelegt, finden sie.

Festivals hat Trojahn schon in jüngeren Jahren besucht. Beispielsweise war er Mitte der 80er-Jahre über Pfingsten beim Bruchhausen-Festival, hat dort unter anderem Udo Lindenberg und Die Ärzte erlebt. Danach kam dann die Phase, dass er zum Taxifahrer für seine Kinder wurde, sie jahrelang zum Hurricane nach Scheeßel brachte und wieder abholte. Irgendwann sei in ihm die Idee gereift, doch mal selber hinzugehen. Und nachdem dieser Gedanke bei Hartmut Otten, den er seit gemeinsamen Sandkastenzeiten kennt, auf fruchtbaren Boden gefallen sei, hätten sie über ein Kleinanzeigenportal einen passenden Wohnwagen gefunden. "Denn im Zelt schlafen wollten wir auf keinen Fall", so Otten. Dafür hätten sie zu viele Berichte über Dauerregen und ein völlig überflutetes Gelände gehört. Der Wohnwagen sei genau richtig. "Wir brauchen keinen Luxus, aber ein trockenes Plätzchen ist doch viel wert", sagt Trojahn. Auch würden die Klohäuschen auf dem Womo-Gelände viel öfter geleert und gereinigt als "im Epizentrum", wie er die Zeltstadt fürs junge Publikum nennt. Sogar die Duschen funktionierten, sofern man früh dran sei. Außerdem gebe es nicht "diese totale Vermüllung, die man auf den Zeltplätzen sieht", sagt Otten. Das sei "richtig hardcore, die sitzen mitten im Müll".

Die perfekte Entschleunigung

Ja, sagt Trojahn, "man braucht so wenig, um glücklich zu sein." Wenn die Wurst auf dem Grill brutzelt oder die Hochzeitssuppe vom Schlachter im Teller schwappt und auch noch kaltes Bier greifbar sei, dann sei die Welt in Ordnung. Die vier Tage auf dem Hurricane, das sei die perfekte Entschleunigung. "Wir müssen nichts machen, alles ist freiwillig", sagt Trojahn. Und kaum hat er das ausgesprochen, deutet er an, dass er eine erneute Erweiterung der Komfortzone nicht für ausgeschlossen hält. Da gebe es nämlich einen Nachbarn, Basti, der seit Jahren zum Heavymetal-Festival nach Wacken fahre und immer so davon schwärme. "Ich glaube, das will ich auch mal erleben."