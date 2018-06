Eran Baror, 24, reist mit einem internationalen Team junger Leute für "Temporary Tattoos" durch Europa. (Alice Echtermann)

„Ich wünschte, es wäre sonnig“, sagt Eran Baror und schaut auf zum grauen Himmel mit den vom Wind zerzausten Wolken. Er sitzt an seinem Stand auf einem Klappstuhl, trägt ein gefüttertes Flanellhemd. Seine Hand, die er zur Begrüßung reicht, ist klamm. Baror ist das Wetter in Scheeßel nicht gewöhnt. „Willst du das Thema wirklich ansprechen?“, fragt er und lacht. „Es ist eiskalt!“ Der 24-Jährige kommt aus Israel, dort seien es zur Zeit 35 Grad, erklärt er. Er reist mit einem internationalen Team junger Leute den Sommer über von Festival zu Festival, um den Besuchern die Haut mit temporären Tattoos zu verzieren. Das ist sein Job, zumindest drei Monate lang. In dieser Zeit wird er zwölf Festivals sehen, jedes Wochenende ein anderes.

Einen Monat ist Baror schon unterwegs. Gerade war er noch beim Download-Festival in der Nähe von Birmingham, England – jetzt ist er beim Hurricane, Scheeßel. Es ist das erste Mal für ihn in Deutschland. Er war in dieser Woche auch kurz in Nürnberg und Leipzig, da war das Wetter noch besser. Bis auf die Kälte gefällt es ihm aber sehr gut, sagt er. „Es ist einfach toll hier. Alles ist einfach, entspannt, und jeder kann tun, was er möchte.“

Er will die Welt sehen

Der Sommerjob ist für den 24-jährigen Israeli die ideale Möglichkeit zu reisen, Konzerte zu hören und die Welt zu sehen. Die Musik auf dem Hurricane ist nach seinem Geschmack, auch wenn er die deutschen Bands nicht kennt. Die Tournee mit „Temporary Tattoos“ führt Baror zu Musikfestivals in ganz Europa. Im Angebot hat sein Stand die unterschiedlichsten Motive – von Hanfblättern über Blumen bis hin zu Tribals. „Die Leute machen die verrücktesten Dinge“, sagt der junge Mann und in seinem schwarzen Vollbart blitzt ein Lächeln auf.

Viele Frauen suchten sich die Tattoos vor allem danach aus, ob sie hübsch aussehen, sagt Baror. Ganz anders jedoch die Besucher, die völlig betrunken sind: „Die entscheiden sich für die bescheuerten Motive, Penisse oder so etwas, weil sie das lustig finden. Und es ist ja nicht für immer.“ Wenn die Besucher es wollen, malen er und seine Kollegen ihnen auch freihändig Motive.

In der Heimat leistete er nach seiner Schulzeit zunächst den verpflichtenden Wehrdienst, danach machte er sich auf Reisen. Das Leben als Welten- und Festivalbummler gefällt ihm. Er strahlt diese Gelassenheit aus, die Menschen haben, die nirgendwo schnell hinwollen. Bevor Baror den Sommerjob antrat, war er in Asien unterwegs – anschließend würde er gern nach Marokko fahren, erzählt er. Und danach vielleicht wieder nach Asien. Doch erstmal geht seine Tour durch Europa weiter. Nächstes Wochenende wird Eran Baror schon in Dänemark sein – beim Roskilde-Festival.

