Ein Blickfang auf dem Festivalgelände: die fahrende Bierzelt-Garnitur. (Alice Echtermann)

Alle Köpfe drehen sich um, wenn Michael, Felix, Sebastian und René vorbeikommen. Spontaner Jubel bricht aus, von den Campingstühlen und aus den Zelten heraus prosten sie ihnen zu. Auf dem Hurricane-Festival muss dafür niemand berühmt sein – nein, es genügt eine fahrende Bierzelt-Garnitur. Die Männer haben sie eben aus ihrem Autoanhänger befreit, dafür mussten sie die Räder dreißig Zentimeter tief einbuddeln, um über eine Rampe rausfahren zu können. Sogar einen Sonnenschirm hat das Gefährt, allerdings ist es am Donnerstag deutlich zu windig – und niemand möchte das Ganze in eine fliegende Bierzelt-Garnitur verwandeln.

Jetzt fahren, nein hoppeln sie, mit acht Sitzplätzen und Elektroantrieb hupend über den Campingplatz. Auf und ab geht es durch die tiefen Furchen des Stoppelfeldes. Ein Security-Mann ruft: "Alkoholkontrolle!" Angesichts der Bierdosen auf dem Tisch bricht natürlich nur Gelächter aus. Kreativität und Bastelwut bekommen hier Anerkennung, an diesem Ort, wo eigentlich "alle ganz normale Leute" sind, wie Michael sagt – sich aber jeder drei Tage lang an Verrücktheit zu übertrumpfen versucht.

Michael Peters, Felix Riechmann, Sebastian Helms und René Laurinat kennen sich seit frühester Kindheit, sie sind im selben Dorf aufgewachsen, in Groß-Ringmar. Da spielt man eben beim Nachbarn auf dem Hof, sobald man krabbeln kann, erklärt René. Der 23-Jährige ist der Jüngste der Runde und fährt seit drei Jahren mit zum Hurricane-Festival. Die anderen machen das seit zehn Jahren. Allerdings hatten sie noch nie ein solches Biermobil.

Michael, Felix, Rene und Sebastian (v.l.n.r.) haben die fahrende Bierzelt-Garnitur gebaut. (Alice Echtermann)

Wie die Idee entstand

Entstanden ist die Idee, als sie ein altes fahrendes Sofa auf dem Hurricane sahen, erzählt Michael. Es fuhr quer und hatte eine alte Stehlampe hinten dran. Ursprünglich wollten die Vier eine Badewanne zum Fahren bringen, aber da hätten ja nicht alle reingepasst. Also wurde es die Bierzelt-Garnitur. Zwei Monate legten sie Nachtschichten ein, um rechtzeitig fertigzuwerden. Alle vier arbeiten in technischen Berufen, sind Mechaniker, Mechatroniker oder Zeichner. So entstand das Biermobil, mit einer Batterie aus einem Golfkart. Leise und umweltschonend, wie Michael betont.

Als Ältester der Runde thront er nun stolz auf dem Fahrersitz. Eine Besucherin ruft den Fahrenden hinterher: "Geiler Scheiß!" Michael grinst: "Ein tolles Gefühl." In der Bewunderung der anderen können sich die Bastler sonnen – wenn die Sonne in Scheeßel schon so selten scheint.