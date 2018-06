Die Kieler Indieband "Leoniden", benannt nach dem alljährlichen Sternschnuppenregen, gewann 2017 den New Music Award als beste Nachwuchsband. (dpa)

Der Donnerstag ist ein spezieller Festivaltag. Eigentlich ist es nur der Tag der Anreise, der Tag, an dem alle stundenlang im Stau stehen, ihre Sachen kilometerweit schleppen müssen, Zelte aufbauen und danach so fertig sind, dass das erste Bier schon richtig reinhaut. Abends zieht dann der Duft von tausenden Grills über den Campingplatz und die Besucher geben sich traditionell in Vorfreude auf die kommenden Tage die Kante.

Mehr zum Thema Hurricane-Festival Von Gitarrenriffs und Geheimtipps So sieht das musikalische Programm der 22. Auflage des Hurricane-Festivals in Scheeßel aus. mehr »

Nicht viele bewegen sich an diesem Tag vom Camp weg. Ein großer Fehler! Denn schon am Donnerstagabend spielen vier hervorragende Bands auf der White Stage. Punkrock, Indie, Pop und Rap - alles dabei, quasi ein Mini-Hurricane im großen Zelt! Und so sieht das Programm aus:

20 Uhr: Radio Havanna

Die Ehre, das Hurricane-Festival als erste Band zu eröffnen, hat "Radio Havanna". Das jüngste Album "Utopia" erschien Anfang 2018, ihr klassischer Deutsch-Punkrock, nicht zu hart, eingängige Texte, ist perfekt zum Einstimmen auf drei Tage Hurricane.

21.30 Uhr: Leoniden

Die Indie-Rocker von "Leoniden" kommen aus Kiel, sind also wahre Nordlichter. Gesungen wird aber auf Englisch. Und das klingt manchmal nach The Kooks, in jedem Fall aber ziemlich gut!

Mehr zum Thema Festival in Scheeßel Hurricane komplettiert Line-up Die Macher des Hurricane-Festivals in Scheeßel haben weitere Bands bekanntgegeben und damit das ... mehr »

23 Uhr: Liedfett

"Liedfett" verbreiten Festivalstimmung pur! Sommer, jung sein, Party mit Freunden - darauf machen die Hamburger richtig Lust. Deutscher Akustik-Pop zum sorglosen Abfeiern!

0.45 Uhr: Audio88 & Yassin

Wer um diese Uhrzeit am Donnerstag noch Kraft hat, kann sich das Hip-Hop-Duo "Audio88 & Yassin" aus Berlin ansehen. Deutsche, ironisch-intelligente Texte, eine Empfehlung zum etwas ruhigeren Ausklang eines anstrengenden Anreisetages.