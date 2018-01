2013 traten die Arctic Monkeys um Sänger Alex Turner (Foto) zuletzt beim Hurricane Festival in Scheeßel auf. (Pascal Faltermann)

Ende Januar haben die Veranstalter des Hurricane Festivals die nächsten Showacts bekanntgegeben. Zwischen dem 22. und 24. Juni treten als Headliner auch die "Arctic Monkeys" auf. Die vierköpfige britische Indie-Rock-Band spielte zuletzt 2013 beim Festival in Scheeßel. Ihr erstes Album "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" 2006 wurde das am schnellsten verkaufte Debütalbum in der britischen Chartgeschichte.

Und die Arctic Monkeys sind nur die Spitze der zweiten Bandwelle, die die Veranstalter am Montag bekannt gaben. Festival-Fans können sich zudem auf folgende Acts beim Hurricane und dem Schwester-Festival Southside freuen: James Bay, CHVRCHES, Brian Fallon & The Howling Weather, Black Rebel Motorcycle Club, Johnossi, MHD, MØ, Thrice, The Vaccines, Jungle, Talco, Chefket, Stick To Your Guns, Frank Carter & The Rattlesnakes, Neck Deep, Romano, Haiyti, Touché Amoré und Anchors & Hearts (nur beim Hurricane).

Exklusiv beim Southside hat sich zudem die Band "Kolari" angekündigt. Das Festival findet zeitgleich mit dem Hurricane in Neuhausen ob Eck statt.

Das waren die bestätigten Bands bisher:

Arcade Fire, The Prodigy, Billy Talent, Marteria, Kraftklub, Justice, Broilers, Biffy Clyro, The Offspring, Beginner, Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand, Angus & Julia Stone, Dendemann, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Madsen, George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi

Donots, SXTN, Portugal. The Man, Boysetsfire, Pennywis , Bonaparte, Samy Deluxe, Rin, Mighty Oaks, Underøath, Meute, Parcels, Fjørt, Swiss und Die Andern, Adam Angst, Drangsal

White Stage: Booka Shade, Martin Jensen, Valentino Khan, Moonbootica, Ganz und Eskei83.