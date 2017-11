Biffy Clyro sind beim Hurricane 2018 dabei. (Pascal Faltermann)

Arcade Fire, Billy Talent, Biffy Clyro oder The Offspring sind die ersten großen Namen, die für das Hurricane Festival 2018 bestätigt wurden. Das gaben die Veranstalter von FKP Scorpio in ihrer ersten Bandwelle am Donnerstagmittag bekannt. Für die Großveranstaltung vom 22. bis 24. Juni 2018 auf dem Eichenring in Scheeßel haben unter anderem auch Marteria, Kraftklub, Portugal. the Man oder die Broilers zugesagt.

Die Hurricane-Veranstalter haben sich Zeit gelassen. Andere große Festivals wie Rock am Ring, Deichbrand oder Roskilde haben bereits die ersten Künstler für das kommende Jahr bekannt gegeben. Doch es war zu erwarten, dass noch vor Weihnachten erste Bands bestätigt werden, um das Ticket-Weihnachtsgeschäft mitzunehmen.

Mit Arcade Fire und Billy Talent holen die Hurrricane-Macher gleich zwei Rock-Größen aus Kanada nach Scheeßel und zum Zwillingsfestival in Neuhausen ob Eck. Begleitet werden beide Bands schon jetzt von einer großen Schar weiterer Künstler, die das Hurricane zu einer der Adressen im Sommer für Rock, Alternative, Hip-Hop und Elektro machen werden. Die Ankündigung von zwei weiteren Headlinern steht noch aus, teilen die Organisatoren für das Open-Air mit.

Das Grammy-ausgezeichnete Kollektiv Arcade Fire um Win Butler und Régine Chassagne hat gerade das jüngstes Album „Everything Now“ veröffentlicht, welches genauso wie seine beiden Vorgänger, in den USA, Kanada und Großbritannien auf Platz eins der Albumcharts einstieg. Auch der Sound von Billy Talent ist immer weiter gewachsen: Die Kanadier haben sich den Geist des Punk bewahrt, ihn aber geschickt mit Alternative Rock-Elementen erweitert. "Afraid of Heights" heißt die neue druckvolle und intensive Platte.

Am Freitag in der ÖVB-Arena und im Juni dann beim Hurricane dabei: Marteria. (Pascal Faltermann)

Doch damit nicht genug: Marteria, Kraftklub, Justice und die Broilers wollen die Bühnen auf der Sandrennbahn in Scheeßel entern. Tanzkraft wird auch für die Auftritte von Biffy Clyro, The Offspring oder Beginner benötigt. Ebenfalls bestätigt sind Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand und Angus & Julia Stone. Fans deutscher Texte kommen bei Dendemann, Feine Sahne Fischfilet, Wanda und Madsen auf ihre Kosten, während die Besucher zu George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi, Donots und SXTN die Sau rauslassen können.

Mit dabei sind außerdem Portugal. The Man, Boysetsfire, Pennywise, Bonaparte, Samy Deluxe und Rin. Auch Mighty Oaks, Underøath, Meute, Parcels, Fjørt, Swiss und Die Andern und nicht zu vergessen Adam Angst und Drangsal. Fette Beats für die White Stage liefern Booka Shade, Martin Jensen, Valentino Khan, Moonbootica, Ganz und Eskei83.

Das sind die bestätigten Bands:

Arcade Fire, Billy Talent, Marteria , Kraftklub, Justice, Broilers, Biffy Clyro, The Offspring, Beginner, Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand, Angus & Julia Stone, Dendemann, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Madsen, George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi

Donots, SXTN, Portugal. The Man, Boysetsfire, Pennywis , Bonaparte, Samy Deluxe, Rin, Mighty Oaks, Underøath, Meute, Parcels, Fjørt, Swiss und Die Andern, Adam Angst, Drangsal

White Stage: Booka Shade, Martin Jensen, Valentino Khan, Moonbootica, Ganz und Eskei83.

Der Ticket-Vorverkauf für das Hurricane 2018 ist bereits kurz nach Ende des Festivals 2017 gestartet. Die Frühbucher-Tickets für 159 Euro waren ziemlich schnell vergriffen. Mittlerweile sind die Tickets in der zweiten Preisstufe und kosten 179 Euro inklusive Müllpfand und einmaliger An- und Abreise mit dem metronom.

Mehr als 100 Bands und Künstler sind es jedes Jahr, die auf dem Eichenring, der Sandrennbahn zwischen Scheeßel und Westervesede, auf den vier verschiedenen Bühnen stehen werden. Das Programm füllt sich zwischen den Festivals nach und nach. Ein Großteil der Bestätigungen für die 22. Auflage des Open-Air-Festes in der niedersächsischen Gemeinde wird also nächstes Jahr noch kommen. 2017 waren die drei Headliner des Festivals Linkin Park, Green Day und Casper.

