Benjamin Clementine, Emil Bulls, Massendefekt oder Liedfett lauten ein paar der neuen Namen für das Hurricane-Festival in Scheeßel. Die Veranstalter von FKP Scorpio gaben am Dienstagnachmittag eine neue Bandwelle für das Open-Air auf dem Eichenring in Scheeßel bekannt. Damit ist das Programm der Zwillingsfestivals Hurricane und Southside vom 22. bis 24. Juni in Scheeßel und Neuhausen ob Eck komplett, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie in den Vorjahren auch, sollen die Besucher schon vor offiziellem Festivalbeginn beim Warm-up auf ihre Kosten kommen: Am Donnerstag sorgen laut den Veranstaltern im White Stage-Zelt Audio88 & Yassin, Liedfett, Leoniden und Radio Havanna mit der Warm-up Party für den Auftakt. Danach führen die Buzzbeat Boutique mit DJ Frank Eichstädt (Delta Radio) und die Motorbooty Party auf dem Open-Air-Playground durch die erste Nacht in Scheeßel. Wer am Freitag und Samstag nach den Headlinern noch Energie hat, kann in der White Stage zur Bremen Next Night, den Beats der Motorbooty Party und der Buzz Beat Boutique durchfeiern. Auch am Sonntag gibt es für alle, die ihr Zelt auch ohne Schlaf abbauen können, noch eine letzte Motorbooty Party.

Neben den Warm-up-Acts kündigt FKP Scorpio zahlreiche weitere neue Bands an. Damit wird das Line-up um die Headliner Arctic Monkeys, Arcade Fire, The Prodigy und Billy Talent komplett gemacht. Neu dabei sind: Benjamin Clementine, Emil Bulls, Jain, Dermot Kennedy, Jeremy Loops, Massendefekt, Marmozets und Tom Walker werden ebenfalls auf den Bühnen der Zwillingsfestivals stehen. Und auch X Ambassadors, Tonbandgerät, The Hunna, Coasts, Amy Shark, Tom Grennan, DMA's und Basement wollten die Doppel-Party nicht verpassen, genauso wenig wie BRKN, Gavin James, Juse Ju, Red City Radio, Culture Abuse, Creeper, Deap Vally, Pale Waves, The Glorious Sons, Gang Of Youths und Yonaka. Station 17 wird nur beim Hurricane zu sehen sein, genauso wie die School Jam-Gewinner von Funk Fragment. Auf der White Stage werden außerdem noch Mike Perry, Egotronic und Sascha Braemer zu erleben sein.

Hurricane-Kombitickets sind für 199 Euro inklusive Müllpfand und Zugpauschale auf hurricane.de und eventim.de oder telefonisch unter 01806 – 853 653 (0,20 Euro/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 0,60 Euro/Anruf) erhältlich. Die einmalige An- und Abreise mit den Zügen des Metronom ist wieder im Ticket enthalten. Besucher, die in einem Wohnmobil, Wohnwagen oder ähnlichem Gefährt anreisen, benötigen zur Zufahrt zum eigens reservierten WoMo-Parkplatz eine WoMo-Plakette.