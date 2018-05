James Bay bei der Echoverleihung 2016 in Berlin. (dpa)

Mit den Hits "Let It Go" und "Hold Back the River" hat der 27-jährige Brite James Bay die Charts dominiert. Konzerte spielte er auf seiner Welttournee vor ausverkauftem Haus. Nach einer kleinen Pause kehrt er nun mit seinem neuen Album "Electric Light" zurück ins Rampenlicht.

Der Song "Wild Love" war schon ein erster Vorgeschmack auf das Album, welches am 18. Mai 2018 erscheint.

Auf seinem neuen Album hat er absichtlich auf die Gitarre verzichtet, wie er der britischen Zeitschrift "Daily Star" erzählte. Bei den neuen Songs hat er sich an Taylor Swift und Ed Sheeran orientiert.

Einige seiner Songs wird er vermutlich auch bei seinem Auftritt auf dem Hurricane Festival 2018 in Scheessel präsentieren. Am Sonntag, den 24. Juni wird er dort auf der "Blue Stage" performen.

Das Hurricane Festival findet vom 22.-24. Juni 2018 auf dem Eichenring in Scheessel statt. (dpa)