Das Cover des neuen Albums "Lichtjahre" der Band Madsen. (Arising Empire)

Drei Jahre ist das letzte Album der deutschen Indie-Rock-Band Madsen nun schon her. Höchste Zeit also für Nachschub! Am 15. Juni, eine Woche vor dem Hurricane-Festival 2018 in Scheeßel, bringen die vier Bandmitglieder mit "Lichtjahre" ihr nun schon siebtes Album heraus.

Madsen auf der Green Stage

Bereits im Mai haben die Bandmitglieder Johannes, Sebastian und Sascha Madsen sowie Niko Maurer die neuen Songs in einer Mini-Tour zum Besten gegeben. Am Samstag, 23. Juni ist Madsen dann auch auf dem Hurricane-Festival zu sehen. Los geht's um 18 Uhr auf der Green Stage.

Auch die Hurricane-Künstler James Bay, Arctic Monkeys und Biffy Clyro haben jüngst ein neues Album released.

Alle Anfangszeiten der Bands findet ihr im offiziellen Timetable. (par)

Die erste Singleauskopplung "Rückenwind" könnt ihr euch hier anhören: