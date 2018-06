Die Rotenburger Polizei hat drei Personen wegen des Verdachts des Drogenverkaufs festgenommen. (dpa)

In der Nacht zum Samstag hat die Polizei auf einem Campingplatz für Wohnmobile am Gelände des Hurricane-Festivals zwei Männer und eine Frau aus dem Heidekreis festgenommen, die auf einem Parkplatz vermutlich mit Rauschgift gehandelt haben.

Wie die Rotenburger Polizei am Samstag mitteilte, fanden die Beamten bei einem der Festgenommenen zunächst eine größere Menge an Marihuana und Amphetaminen. Bei seinem Komplizen entdeckte die Polizei vermutlich den Erlös aus den Rauschgiftgeschäften. In einem der Fahrzeuge der Drei befanden sich weitere Drogen.

Die Beschuldigten im Alter von 23 bis 41 Jahren verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam in Rotenburg. Am Samstagvormittag sollen sie einem Haftrichter vorgeführt werden. (shm)