Fans vom Hurricane-Festival sind in der Regel auf jedes Wetter eingestellt. Auch für dieses Jahr sind die Prognosen nicht rosig. (dpa)

Fans des Hurricane-Festivals sind in der Regel auf alles gefasst: Matschige Schlammschlachten, windige Nächte und Starkregen sind keine Seltenheit in Scheeßel. Im Jahr 2016 mussten am Festival-Samstag sogar sämtlich Auftritte abgesagt werden. Es gab allerdings auch schon Jahre, in denen die Feuerwehr zur Abkühlung Wasser aus Schläuchen auf die Festival-Fans sprühte.

Wie sieht die Prognose für dieses Jahr aus? Zum Anreisetag am Freitag, 22. Juni, soll es regnerisch-kalt werden. Der Deutsche Wetterdienst und auch Wetter.com sagen rund 14 Grad Celsius voraus, gegen Mittag sind immer wieder Schauer angekündigt.

Am Samtag, 23. Juni, verspricht der Wetterbericht dagegen einen sonnigen Tag bei Temperaturen um 17 Grad Celsius.

Die Vorhersage für Sonntag, 24. Juni, sieht ähnlich aus: Angekündigt ist ein Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen um maximal 17 Grad Celsius. Es ist also ratsam, wetterfeste Kleidung einzupacken, die auch bei kälteren Temperaturen schützt. (jfj)

