Das Line-Up des Hurricane-Festivals, das vom 22. bis 24. Juni in Scheeßel stattfindet, steht schon seit einiger Zeit fest. Nun sind auch die genauen Startzeiten der einzelnen Künstler bekannt. Viele Besucher hoffen, dass ihre Lieblingsbands nicht zeitgleich auf einer der vier Bühnen auftreten.

Die kanadische Rockband Billy Talent spielt demnach am Freitag um 23.15 Uhr auf der Green Stage. The Prodigy legen am Samstag zur selben Uhrzeit los. Bei den beiden weiteren Headlinern, Arctic Monkeys und Arcade Fire, haben die Fans die Qual der Wahl. Arcade Fire startet am Sonntag um 21.15 und die Arctic Monkeys am selben Tag um 22.30 Uhr. Hier könnte es also zu kleinen Überschneidungen kommen.

Der Timetable ist als PDF-Download auf der offiziellen Seite des Festivals verfügbar.