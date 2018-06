Im Anmarsch: Die ersten etwa 25.000 Besucher kamen schon am Donnerstag ‒ das Gros wird an diesem Freitag erwartet. (Pascal Faltermann)

Es ist kaum zu glauben. Die Wetterexperten können im Prinzip den Kalender nach dem Hurricane-Festival ausrichten. Jedes Jahr wieder startet das Musikspektakel auf dem Eichenring in Scheeßel mit einer Sturmwarnung. Und am Donnerstag, dem Anreisetag für viele Besucher, folgten Sturmböen, Regengüsse und frische Temperaturen.

Mit der Öffnung des Campingplatzes und der Bändchen-Ausgabestellen ging es los: Regen, Sonne und Wind im Wechsel. Und dann alles wieder von vorne. Das dürfte also nicht zwingend der Grund sein, warum zur 22. Auflage des dreitägigen Festivals weniger Fans erwartet werden als in den Vorjahren. Denn es ist ja immer so.

Der Veranstalter rechnet in diesem Jahr mit rund 60.000 Besuchern. Bis kurz vor dem Festival gab es auch immer noch Tagestickets für das Festival, welches im vergangenen Jahr mit mehr als 70.000 Fans noch ausverkauft war. Auch am Freitag soll es laut den letzten Angaben des Veranstalters FKP Scorpio noch Tickets geben.

Auf der Sandrennbahn zwischen den Orten Scheeßel und Westervesede werden von Freitag bis Sonntag insgesamt mehr als 100 Bands und Künstler spielen. Weniger Besucher scheinen aber der Grund gewesen zu sein, dass die Anreise relativ problemlos ablief. Zwar staute es sich auf der Autobahn 1, und auch rund um Scheeßel und Westervesede kam es immer wieder kurzfristig zu stockendem Verkehr.

„Aber das lief schon alles sehr reibungslos ab“, sagte Simon Kuschkewitz, Sprecher der Rotenburger Polizei. Kein Vergleich zu den Vorjahren. „Das war alles recht locker, und es gab bislang keine Unfälle.“ Genaue Zahlen konnte Kuschkewitz zwar nicht nennen, die Polizei geht aber bislang nur von 25.000 Besuchern aus, die bis zum Donnerstagabend angereist waren.

Weniger Besucher als 2017

Die Beamten kontrollierten an mehreren Stellen – unter anderem in Sottrum – die Anreisenden auf Drogen und Alkohol. Dabei kam es bis zum Abend aber nicht zu schwereren Fällen, es blieb bei den üblichen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder fahruntüchtige Personen. Die Feuerwehr Scheeßel richtete am Donnerstag ihr Rettungscamp für das Festival her.

Und die Brandschützer waren auch gleich zweimal gefordert. Zum einen wurde durch die Sicherheitskräfte des Veranstalters ein brennender Benzinkanister gemeldet, der aber schon vorab mit einem Pulverlöscher in den Griff bekommen wurde. Zudem musste bei einem Fahrzeug ein Kabelbrand gelöscht werden. Mit den ständigen Wetterkapriolen zum Hurricane-Start ist es schon eine Kuriosität.

Immer wieder schob am Anreisetag der Wind die Wolken zur Seite und die Sonne kam durch. Aber genauso schnell wie die Sonne strahlte, kam auch der Regen in allen erdenklichen Formen wieder zurück. Durch den teils kräftigen Wind stürzte in Lauenbrück ein Baum um, bei dem aber laut Polizei nichts Schlimmeres passierte. Zudem fielen die Temperaturen von 27 Grad Celsius am Mittwoch auf rund zwölf Grad Celsius am Donnerstag.

Die Crew-Mitglieder, die auf dem Festival-Gelände noch die Bühnen oder diverse Stände aufbauten, nahmen die Wetterkapriolen allerdings mit Gelassenheit. Die Security-Mitarbeiter, die etwa an den Parkplätzen die Besucher einwiesen, hatten sich vorsorglich mit Plastik-Ponchos ausgerüstet. Und die Jugendlichen, die traditionell mit kleinen Handwagen am Bahnhof ihre Transport-Dienste für die Besucher anbieten, hatten ihre Basecaps etwas tiefer ins Gesicht gezogen.

Es soll nicht matschig werden

Bereits am Vormittag hatten die Besucher ihre Bändchen erhalten und strömten über teils schon matschige Wege auf die Plätze und bauten ihre Zelte auf. Gegen Abend waren die 172 Hektar großen Camping- und Parkplätze bereits weitgehend belegt. Matschig soll es trotzdem nicht werden, sagte eine Festivalsprecherin. Die Veranstalter hätten auf besonders exponierten Stellen Kies und Stroh gelegt. An diesem Freitag wird um 13 Uhr das rund 134.000 Quadratmeter große Veranstaltungsgelände dann eröffnet.

Rockig ging es aber auch schon am Donnerstagabend beim Warm-Up-Programm zu. Es spielten die ersten Künstler wie Audio88 & Yassin, Liedfett, Radio Havanna oder die Leoniden auf der Zeltbühne, der White Stage. Am Freitag geht es dann ab 14.25 Uhr mit dem Hurricane-Swim-Team auf der Green Stage und um 15.15 Uhr mit Red City Radio auf der Red Stage auf den großen Bühnen auf dem Gelände los.