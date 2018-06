Unser Hurricane-Liebslingsbild: Geschossen von unserem Kollegen Pascal Faltermann. (Pascal Faltermann)

In wenigen Tagen beginnt das Hurricane-Festival (22. bis 24. Juni) in Scheeßel. Als Headliner sind bei dem Festival unter anderem Arcade Fire, Arctic Monkeys, Billy Talent und The Prodigy auf den Bühnen. Für kurzentschlossene Camping- und Festival-Fans verlosen wir einmal zwei Tickets.

Was ihr dafür tun müsst?

Schickt uns bis Freitag, 7. Juni, 16 Uhr eure schönsten Bilder vom Hurricane-Festival per E-Mail an gewinnspiele(at)weser-kurier.de mit dem Betreff "Hurricane-Verlosung". Wichtig dabei ist, dass ihr die Hurricane-Bilder selbst gemacht habt. Außerdem brauchen wir euren Klarnamen, das Jahr, in dem ihr das Bild aufgenommen habt sowie eure Postanschrift und eine Mail-Adresse. Mit einer Auswahl der eingegangenen Bildern erstellen wir eine Fotostrecke, in der ihr für euren Favoriten abstimmen könnt.

Teilnahme nur ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter der Bremer Tageszeitungen AG und der FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, z.B. Kontaktdaten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Die Daten der Gewinner werden an FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH übermittelt. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Übermittlung der Gewinner an FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema Tipps zur Anfahrt mit Zug oder Auto Hurricane-Festival: So klappt es mit der Anreise Wartezeiten und Staus muss jeder Festivalbesucher bei der Anreise zum Hurricane-Festival rund um ... mehr »

Das Hurricane-Festival findet seit 1997 am Eichenring in Scheeßel statt. Während der vergangenen Jahre hat das Festival international erfolgreiche Künstler, beliebte deutsche Acts und eine große Anzahl Newcomer, von denen einige heutzutage die Headliner-Position einnehmen, präsentiert. Seit 1999 findet parallel im Süden der Republik das Zwillingsfestival Southside Festival mit gleichem Line-up statt. Beide Festivals verfügen mit Beck’s Camp FM außerdem über einen eigenen Radiosender, der live aus Scheeßel und Neuhausen ob Eck berichtet und ganzjährig als Webstream für Festivalatmosphäre sorgt.

Alle Infos zum Hurricane-Festival gibt es aus unterer Sonderseite.

Mehr zum Thema Startzeiten der Künstler bekannt Timetable für das Hurricane-Festival steht fest Die Veranstalter des Hurricane-Festivals in Scheeßel haben den Zeitplan veröffentlicht, nach dem ... mehr »

Alle bestätigten Bands in der Übersicht: Arctic Monkeys, Arcade Fire, The Prodigy, Billy Talent, Marteria, Kraftklub, Broilers, Justice, Biffy Clyro, The Offspring, Beginner, James Bay, Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand, Angus & Julia Stone, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Dendemann, Madsen, George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi, Donots, SXTN, Portugal. The Man, Chvrches, Brian Fallon & The Howling Weather, Black Rebel Motorcycle Club, Boysetsfire, Pennywise, Bonaparte, Samy Deluxe, Rin, Johnossi, MHD, Mø, Mighty Oaks, Benjamin Clementine, Thrice, Underøath, The Vaccines, Jungle, Meute, Talco, Chefket, Stick To Your Guns, Emil Bulls, Parcels, Jain, Dermot Kennedy, Jeremy Loops, Frank Carter & The Rattlesnakes, Neck DeepRomano, Massendefekt, Haiyti, Marmozets, Tom Walker, FjørtAudio88 & Yassin, Swiss & Die Andern, Liedfett, Touché Amoré, Adam Angst, X Ambassadors, Tonbandgerät, DrangsalThe Hunna, Coasts, Radio Havanna, Leoniden, Amy Shark, Tom Grennan, DMA's, Basement, BRKN, Gavin James, Juse JuRed City Radio, Culture Abuse, Creeper, Deap Vally, Pale WavesThe Glorious Sons, Gang Of Youths, Yonaka, Station 17, Anchors & Hearts, Funk Fragment.

White Stage: Mike Perry, Booka Shade, Moonbootica, Martin Jensen, Valentino Khan, Egotronic, Sascha Braemer, Ganz, Eskei83