Drochtersen. Nichts zu holen gab es für die A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock im Auswärtsspiel bei der SV Drochtersen/Assel. In diesem Duell in der Niedersachsenliga hatten die JFV-Fußballer zwar im ersten Spielabschnitt mehr vom Spiel, allerdings dominierte der Gastgeber die Partie nach der Pause und gewann folgerichtig verdient mit 5:0 (2:0).

Das erste Gegentor musste der JFV in der zehnten Spielminute hinnehmen – Max Reichardt brachte die SVDA in Führung. Trotz des Rückschlags spielten die Gäste aber weiterhin mutig, ohne zu großen Torchancen zu kommen. In der 24. Minute jedoch erhöhte Christian Rusch per Foulelfmeter für die Platzherren auf 2:0. Zwei Minuten später verhinderte JFV-Torhüter Ole Brüns gar das 0:3. Kurz vor dem Seitenwechsel verpasste dann Linus Baselt mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das Anschlusstor (44.). „Für den zweiten Spielabschnitt hatten wir uns einiges vorgenommen. Wirklich umsetzen konnten die Jungs es dann aber nicht, sodass wir nach einer schwachen Leistung verdient verloren haben“, kommentierte JFV-Co-Trainer Andreas Müller den Auftritt in Hälfte zwei. Auch bedingt durch die mangelnde Zuordnung in der Defensive konnte SVDA-Spieler Leander Quell einen Hattrick erzielen (57./71./84.).