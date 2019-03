War beim zweiten Elfmeter von Aleksandar Nesic chancenlos: Oytens Torwart Christian Rathjen. (Sebi Berens)

Der 1. FC Rot-Weiß Achim schöpft durch einen hochverdienten 2:0 (1:0)-Derbysieg beim TV Oyten neue Hoffnung im Abstiegskampf der Bezirksliga Lüneburg 3. Gegen komplett enttäuschende, aber auch stark ersatzgeschwächte Gastgeber erzielten Aleksandar Nesic (29.) per Foulelfmeter und Faruk Senci (53.) die Tore für die Gäste, die damit nur noch einen Punkt Rückstand auf die Nichtabstiegsränge haben. „Das war ein Pflichtsieg für uns, um dran zu bleiben. Besonders meiner Viererkette muss ich ein Riesenlob aussprechen, denn sie hat nicht eine Torchance zugelassen“, jubelte RW-Trainer Dogan Yalcin.

Von Beginn an war zu spüren, dass die stark abstiegsbedrohten Achimer den Sieg deutlich mehr wollten als der TVO, der laut Axel Sammrey mit dem letzten Aufgebot aufgelaufen war. Rot-Weiß versuchte die Partie zu kontrollieren und war bemüht, sich Tormöglichkeiten herauszuspielen. Oyten hingegen wartete ab und wirkte überrascht vom Offensivdrang der Gäste, der in Minute 28 mit einem schmeichelhaften Elfmeterpfiff belohnt wurde. Oytens Rechtsverteidiger Amadinho Kone sprang aus Sicht des Schiedsrichters Marvin Hauschild (SV Drochtersen/Assel) zu intensiv in den Rücken von Senci, der zu Boden ging. Eine harte Entscheidung, die Sammrey nicht nachvollziehen konnte: „Das ist kein Elfmeter.“

Nesic schnappte sich die Kugel, schoss halbhoch in die rechte Ecke und scheiterte an Christian Rathjen. Doch dessen Parade landete genau vor Nesic, der aber von TVO-Akteur Timon Müller am Nachschuss gehindert wurde. Wieder zeigte Hauschild sofort auf den Punkt, in diesem Fall zu Recht. Rathjen entschied sich zwar erneut für die richtige Ecke, doch dieses Mal war der Strafstoß von Nesic zu platziert ins obere Eck getreten – 0:1. Oyten stand nun völlig neben sich und ließ binnen kurzer Zeit drei weitere Tormöglichkeiten zu. Erst köpfte Huseyin Tuncel knapp am Kasten vorbei (37.), eine Minute später traf er aus guter Position das Außennetz (38.). Und in Minute 43 erzielte Kone beinahe ein Eigentor, der Pfosten rettete jedoch für Oyten. Die Platzherren wurden durch den Pausenpfiff vorerst erlöst. „Dafür, dass die Jungs alle Bezirksliga spielen wollen, war das zu wenig“, resümierte Sammrey und ergänzte: „Man spielt halt so, wie man trainiert. Heute hat die Hälfte der Spieler unter Form gespielt, weil sie nicht regelmäßig zum Training kommen.“

Wer nach dem Seitenwechsel ein stürmendes Oyten erwartet hatte, wurde enttäuscht. Es spielte weiterhin nur Rot-Weiß Achim, das in der 52. Minute durch einen strammen Rechtsschuss aus der Drehung von Senci auf 2:0 erhöhte. Nach einem ruhenden Ball konnte sich der Torschütze acht Meter vor dem gegnerischen Tor in aller Ruhe die Ecke aussuchen. Zwei Minuten danach tauchte Senci wieder völlig frei vor Benjamin Skupin auf, der zur Halbzeit für Rathjen ins Spiel kam, und köpfte hauchdünn am rechten Eck vorbei. Yalcin ärgerte sich tierisch: „Von sechs Großchancen haben wir nur eine genutzt, das ist zu wenig. Da müssen wir in den kommenden Wochen effizienter werden.“

Doch eine kontrollierte Vorstellung der Dogan-Elf reichte an diesem Tag, um den harmlosen Tabellen-Sechsten souverän zu bezwingen. Für den TVO war es die dritte Heimniederlage in Folge ohne einen eigenen Treffer. Den ersten Torabschluss des Spiels gab Oyten erst in der 72. Minute ab. „Das Spiel nach vorne war eine Katastrophe. Aber die Spieler, die bei uns bislang die meisten Tore erzielt haben, standen alle nicht auf dem Platz“, sagte Sammrey und ergänzte: „Die Spieler, die heute gespielt haben, müssen noch lernen. Ein Pascal Doepke beispielsweise bekommt in jedem Spiel seine Chancen, weil er sich eben bewegt.“ In der Schlussphase passierte nichts mehr, sodass Achim einen ungefährdeten Auswärtssieg bejubelte. „Ich hatte Oyten viel besser eingeschätzt. Wir haben die großen Abstände bei Oyten nicht gut ausgespielt. Aber für uns zählen nur die Punkte“, betonte Yalcin.