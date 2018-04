Maximilian Schulwitz trifft derzeit nach Belieben. (Björn Hake)

Worpswede. Im Grunde gibt es wohl nur eine Mannschaft, die dem FC Verden 04 in der Fußball-Bezirksliga den Titel streitig machen kann. So schätzt auch FCV-Trainer Sascha Lindhorst die Lage ein. „Eigentlich können wir uns nur noch selbst im Weg stehen“, findet der Coach des Tabellenführers. Dass Lindhorst so selbstbewusst ist, ist kein Wunder. Denn seine Elf hat am Sonnabend wieder einmal bewiesen, dass sie in dieser Saison kaum zu bezwingen ist. Mit 9:1 (4:0) siegte Verden beim völlig überforderten FC Worpswede.

Sascha Lindhorst war nach der einseitigen Begegnung vollkommen zufrieden – verständlicherweise. Besonders glücklich war der Trainer jedoch, dass seine Mannschaft auch nach der Halbzeitpause ihren Torhunger nicht verlor. „Wir haben in der zweiten Halbzeit nachgelegt. Das war zuvor im Spiel gegen Hülsen ja leider nicht so“, sagte Lindhorst. „Wir hatten noch einige Chancen, um das eine oder andere Tor mehr zu erzielen.“

Einzig das Gegentor trübte die gute Laune des designierten Meistertrainers, allerdings nur ein bisschen. Als Jan-Henrik Kück (57.) für den FCW traf, führte Verden immer noch mit 5:1. Zuvor hatten Maximilian Schulwitz (19./56.), Steen Burford (29.), Andre Zerbst (36.) und Frederik Bormann den FC Verden mit 5:0 in Führung geschossen. Die weiteren Tore der Gäste markierten Schulwitz (FE 62./65./68.) und Bormann (70.). „Das war wieder einmal eine klasse Mannschaftsleistung“, lobte Lindhorst sein gesamtes Team. Er durfte sich zudem über ein besonderes Tor freuen: Denn das 6:1 durch Maximilian Schulwitz war der 100. Saisontreffer für den FC Verden 04.