Hatte auf der Heimreise zehnmal Edelmetall im Gepäck: Heidrun Schäfer. (Hake)

Hannover. Das darf als erfolgreiches Abschneiden betitelt werden: Die Sportschützen des KSV Achim haben bei den Landesverbandsmeisterschaften in Hannover gleich 49-mal Edelmetall gewonnen und dabei 13 Titel eingefahren.

Erfolgreichste Schützin war wie schon 2017 Heidrun Schäfer vom SV Etelsen, die in einigen Disziplinen auch für den SV Achim und die SGi Ottersberg an den Start ging. Sie brachte zehn Medaillen, davon drei goldene, mit nach Hause. Auch Heinz-Hermann Rosebrock vom SV Baden war auf der Erfolgsspur: Sieben gewonnene Medaillen sprechen für seine Klasse. Er darf sich zudem Landesverbandsmeister des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV) nennen.

Sehr erfolgreich dabei war auch Rosita Gall vom SV Achim mit fünf Medaillen, davon gleich drei in Gold. Helga Heitmann brachte es erneut auf sechs Medaillen, Karin Leismann (beide SV Etelsen) auf dreimal Edelmetall. Auch Horst Heywinkel vom SV Baden schoss einmal mehr erfolgreich. Sein Resultat: drei Medaillen. Gleich sechsmal aufs Treppchen durfte Günter Windhorst vom SV Baden. Er gewann Edelmetall überwiegend in den Mannschaftswettbewerben. In den Einzelkonkurrenzen blieb es meist bei einem undankbaren vierten Platz.

Erfolgreichster Verein: SV Baden

Erfolgreichster Achimer Verein war der SV Baden mit 19 Medaillen, davon vier goldene. Der SV Etelsen holte 13 Medaillen, viermal in Gold. Der SV Achim stellte neun Medaillengewinner, fünf davon sind Landesmeister. Weitere Medaillen gewannen die Sportschützen vom SV Mühlentor, SV Posthausen, SV Uphusen und von der SGi Ottersberg. Nächstes Ziel der KSV-Schützen sind die Deutschen Meisterschaften in München vom 23. August bis zum 3. September.