Sebastian Kohls hat die weibliche A- und B-Jugend in die Vorrunde der Oberliga geführt. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Der Auftakt der Saison 2018/2019 ist für die A-Jugend-Handballer des TV Oyten noch rund zwei Monate entfernt. Am Wochenende 8./9. September startet für die Crew um Trainer Thomas Cordes die zweite Saison in der Bundesliga – und zwar wie im Vorjahr mit einem Auswärtsspiel gegen den 1. VfL Potsdam. Eine Woche später geht es dann vor eigenem Anhang gegen die SG Flensburg/Handewitt. Angepfiffen wird das Duell gegen den Bundesliga-Unterbau am 16. September um 16 Uhr in der Pestalozzihalle.

Neben den „Vampires“ kämpfen aus dem Kreis Verden in der kommenden Spielzeit 14 Mannschaften höherklassig um Punkte. Die Oytener sind mit fünf Teams dabei, vier Mannschaften stellt die HSG Verden-Aller, dreimal taucht der Name SG Achim/Baden in den gemeinsamen Leistungsklassen der Verbände Bremen (BHV) und Niedersachsen (HVN) auf. Komplettiert wird das kreisverdener Aufgebot durch zwei Vertretungen des TSV Daverden sowie die weibliche Jugend A von Jugendhandball MoIn Wesermarsch.

Mit der B-Jugend des TV Oyten und der C-Jugend der HSG Verden-Aller schafften im männlichen Bereich zwei Mannschaften den Sprung unter die jeweils besten. Während beim Oberligisten aus der Domstadt weiter Sven Klaasen auf der Bank sitzen wird, müssen sich die Verantwortlichen des TV Oyten unverhofft noch einmal auf Trainersuche begeben. Coach Steffen Aevermann hatte seiner Mannschaft und sich selbst nach dem Aufstieg zunächst eine dreiwöchige Trainingspause verordnet.

In der Vorwoche teilte der ehemalige Trainer der SG Achim/Baden dem TVO-Vorstandsmitglied Matthias Mosel mit, dass er nicht weiter zur Verfügung stehe. Der Aufwand sei zu groß, teilte Aevermann mit, er wolle neben seiner Trainertätigkeit bei den Oberliga-Männern des SV Beckdorf an den Wochenenden auch Spiele seines Sohnes Niklas verfolgen. Diesen zieht es ins Handballinternat nach Rostock. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, versichert Matthias Mosel. Bis der Verein einen neuen Trainer präsentiert hat, leitet Co-Trainer Ralf Ahndorf die Geschicke der Mannschaft.

In der C-Jugend schicken die Verdener neben der Oberliga-Vertretung noch eine zweite an den Start: Als erster Nachrücker wurde die HSG Verden-Aller II in die Nordstaffel der Landesliga eingestuft, wo sie auf die SG Achim/Baden und den TSV Daverden treffen wird. Ebenfalls in der Landesliga werden die A-Jugend-Mannschaften aus Verden und Achim sowie die von Carsten Meyer trainierten B-Jungs der SG Achim/Baden unterwegs sein.

Pia Böhlke in der Bundesliga

Beim TV Oyten ist Sebastian Kohls zurück im Nachwuchsbereich – und das gleich ausgesprochen erfolgreich. Sowohl die B- als auch die A-Mädchen schafften unter seiner Regie die Qualifikation zur Vorrunde der Oberliga. Während der Saison betreut der Coach aus Langwedel die A-Jugend, bei der B-Jugend gibt weiterhin Nina Schnaars die Kommandos. Unterstützt wird das Duo von Marten Juricke, Maximilian Kühling, Merle Blumenthal und Carsten Buschmann. Letzterer kehrt als Trainer der zweiten Jugend B zurück in den Nachwuchsbereich des TVO.

In der Landesliga der weiblichen Jugend A musste JH MoIn Wesermarsch mit Pia Böhlke eine Leistungsträgerin in Richtung HSG Nienburg ziehen lassen. Bereut haben dürfte sie den Schritt nicht. Denn mit ihrem neuen Team gelang Böhlke der Sprung in die Bundesliga, wo die HSG in der Gruppenphase zunächst auf den Buxtehuder SV und den Drittliga-Nachwuchs des Frankfurter HC trifft.

Neben MoIn, der Spielgemeinschaft aus Intschede und Morsum, spielt in der Landesliga in der kommenden Serie auch der TSV Daverden. Die Grün-Weißen setzten sich unter Trainerin Katrin Horning gleich in der ersten Qualifikationsrunde gegen den SV Werder Bremen II und den TV Neerstedt durch. Die Teams Nummer 14 und 15 kommen vom TV Oyten und der HSG Verden-Aller. Beide Mannschaften gehen bei der weiblichen Jugend C in der Vorrunde zur Oberliga an den Start.

Weitere Informationen

Bundesliga männliche Jugend A: TV Oyten

Landesliga männliche Jugend A: HSG Verden-Aller, SG Achim/Baden

Vorrunde Oberliga männliche Jugend B: TV Oyten

Landesliga männliche Jugend B: SG Achim/Baden

Oberliga männliche Jugend C: HSG Verden-Aller

Landesliga männliche Jugend C: TSV Daverden, SG Achim/Baden, HSG Verden-Aller II

Vorrunde Oberliga weibliche Jugend A: TV Oyten

Landesliga weibliche Jugend A: JH MoIn Wesermarsch, TSV Daverden

Vorrunde Oberliga weibliche Jugend B: TV Oyten

Vorrunde Oberliga weibliche Jugend C: HSG Verden-Aller, TV Oyten