Oyten. Ratlos und geschockt steht Coach Jens Dove am Seitenrand in der Pestalozzihalle. Ungläubig beobachtet er das Geschehen auf dem Feld. Die 18. Spielminute läuft, da wirft Målin Ankersen das erste Tor für den TV Oyten II. Es war das 1:10, am Ende hieß es 18:25 (6:15) aus Sicht des Gastgebers im Spitzenspiel der Handball-Oberliga Nordsee gegen den VfL Stade.

„So etwas habe ich als Trainer auch noch nicht gesehen“, gestand Jens Dove. Seine Damen haben das Duell als Tabellendritter gegen den Zweiten aus Stade bereits in der Anfangsphase verloren. Geschlagene 18 Minuten traf ausschließlich der Gast. Warum? Oyten schloss seine Angriffe zu früh ab oder platzierte die Bälle auf halbhoher Position, was ein gefundenes Fressen für die gegnerische Keeperin war. Auf der anderen Seite zeigte sich Stade eiskalt, beinahe jeder Angriff endete mit einem VfL-Jubel. „Wir können uns alle nicht erklären, was das war. Ein kollektiver Totalausfall, da kann ich keine Spielerin rausnehmen, dafür gibt es keine Erklärung.“

Immerhin und das verbuchte Jens Dove als einzigen positiven Aspekt des Tages, hat sich der TVO II danach gefangen. „Zum Glück konnten wir das Ergebnis dadurch in Grenzen halten. Aber es war klar, dass wir das Spiel nicht mehr drehen konnten.“ Dafür agierte der Gast zu clever. „Jeder Angriff von Stade zog sich in der zweiten Hälfte wie Kaugummi, sie haben ihn immer bis zum Ende der Zeit ausgespielt.“ Nun heißt es Mund abwischen und „ganz, ganz schnell“ diese Niederlage abzuhaken. „Von einem einzigen Spiel lassen wir uns unsere ansonsten super Saison nicht versauen“, betonte Jens Dove.