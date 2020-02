Steuerte vier Treffer zum Heimerfolg gegen Oldenburg III bei: Mirja Meinke vom TV Oyten II. (Björn Hake)

Nachdem die Drittliga-Frauen des TV Oyten am Sonnabend die Partie beim VfL Oldenburg II mit 36:29 für sich entschieden hatten (siehe Bericht auf dieser Seite), ging auch der zweite Vergleich zwischen dem TVO und dem VfL an diesem Wochenende an die „Vampires“ aus dem Landkreis Verden. In der Oberliga setzte sich der TV Oyten II mit 34:29 (17:11) gegen den VfL Oldenburg III durch.

TVO-Coach Jens Dove war mit Bauschmerzen in die Partie gegangen: Neben Susanne Tauke (Saisonende nach Meniskusverletzung) und Jana Stoffel (Bänderverletzung) fehlte auch Torhüterin Birte Hemmerich (krank). Durch Unterstützung aus der ersten Mannschaft und der A-Jugend hatte Dove dann aber doch noch zwölf Spielerinnen zusammenbekommen. Ein Sonderlob gab es vom Trainer für Theresa Beet. Die Keeperin aus der A-Jugend parierte neben einigen freien Bällen auch fünf Siebenmeter der Gäste. Den Grundstein zum späteren Sieg habe seine Mannschaft im ersten Durchgang gelegt, sagte Jens Dove. Bis zum 6:6 (14.) durch Nathalie Meinke war es eine ausgeglichene Partie, danach zog Oytens Zweitvertretung über 14:9 (26.) auf 17:10 davon. Beim Stand von 17:11 wurden die Seiten gewechselt.

Nach Wiederanpfiff wäre man vom VfL dann förmlich überrollt worden, berichtete Jens Dove. „Kopflos und unkonzentriert“ habe seine Sieben agiert. Die Wende gelang dem VfL allerdings dennoch nicht. Nach einer Auszeit von Dove berappelten sich die Gastgeberinnen wieder und zehn Minuten vor dem Ende war der Pausen-Abstand durch einen Treffer von Linksaußen Jahne Wendt zum 29:24 fast wieder hergestellt. Das letzte TVO-Wort hatte Nina Schnaars, die mit ihrem fünften Tor zum 34:28 traf. Im zweiten Abschnitt sei es ein offener Schlagabtausch gewesen, resümierte Jens Dove. Gegen die offensive Deckung des VfL habe seine Sieben auch dank der Unterstützung von Elisa Führ und Nathalie Meinke aus der ersten Mannschaft gute Lösungen gefunden. Auch die Gegenseite hatte höherklassige Verstärkung. „Oldenburg hatte mit Emma Neumann, Nina Oberegger und Jessica Konconrek auch Spielerinnen dabei, die am Samstag in der 3. Liga aufgelaufen waren.“