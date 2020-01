Die Tischtennis-Herren des TTC Hutbergen sind noch nicht so recht im Kalenderjahr 2020 angekommen. Auch im zweiten Spiel der Rückserie der Bezirksoberliga musste sich das Team geschlagen geben und unterlag dem Post SV Stade II in eigener Halle knapp mit 7:9.

Dabei verlief der Start in das Punktspiel nahezu optimal. In Bestbesetzung angetreten verlor zu Beginn nur das Duo Nico Heinken/Tobias Hesse gegen das Spitzendoppel der Gäste. Die Paarungen Frank Wulfes/Andreas Otto sowie Niklas Kuhnt/Bendix Bonk gewannen hingegen locker mit 3:0. In der ersten Einzelrunde gab es dann in allen Paarkreuzen Punkteteilungen. Während Nico Heinken und Andreas Otto bittere Fünfsatz-Niederlagen einstecken mussten, verlor Niklas Kuhnt chancenlos. Frank Wulfes per 3:2- sowie Tobias Hesse und Bendix Bonk jeweils per 3:1-Erfolgen sorgten für eine knappe 5:4-Führung vor dem Start der zweiten Einzelrunde.

Dort drehte sich dann aber die Partie. Ärgerlich waren vor allem die Pleiten im oberen Paarkreuz. Frank Wulfes glich im Duell der Einser einen 0:2-Satzrückstand aus, verlor den Entscheidungssatz dann aber mit 8:11. Dramatisch wurde es auch bei Nico Heinken, der nach einer Satzführung ebenfalls in den fünften Durchgang musste und diesen hauchdünn mit 14:16 abgab. Nach Tobias Hesses Niederlage brachten Niklas Kuhnt und Andreas Otto ihre Farben noch einmal zurück ins Spiel. Da Bendix Bonk im abschließendes Einzel des Tages mit 1:3 unterlag, ging der TTC Hutbergen mit einem Rückstand ins Schlussdoppel. Dort hatten Frank Wulfes und Andreas Otto dann klar das Nachsehen. Dadurch nimmt der TTC derzeit mit 11:11 Punkten Rang vier in der Tabelle ein.

Weitere Informationen

TTC Hutbergen - Post SV Stade II 7:9

Wulfes/Otto - Scholles/zum Felde 11:4, 11:9, 11:2; Heinken/Hesse - Waldvogel/Gerloff 11:8, 9:11, 6:11, 9:11; Kuhnt/Bonk - Röhlig/Schmidt 11:3, 11:6, 11:5; Wulfes - Gerloff 9:11, 11:1, 8:11, 11:9, 11:5; Heinken - Waldvogel 11:9, 6:11, 6:11, 11:5, 8:11; Hesse - Röhlig 4:11, 11:7, 11:6, 11:6; Kuhnt - Scholles 3:11, 9:11, 7:11; Otto - zum Felde 9:11, 11:6, 10:12, 13:11, 9:11; Bonk - Schmidt 8:11, 11:9, 11:9, 11:2; Wulfes - Waldvogel 12:14, 11:9, 12:10, 11:4, 8:11; Heinken - Gerloff 11:8, 10:12, 11:7, 9:11, 14:16; Hesse - Scholles 9:11, 11:3, 11:13, 4:11; Kuhnt - Röhlig 12:10, 11:8, 11:5; Otto - Schmidt 5:11, 11:7, 8:11, 11:8, 11:6; Bonk - zum Felde 4:11, 11:5, 4:11, 6:11; Wulfes/Otto - Waldvogel/Gerloff 3:11, 4:11, 7:11 FK