Luca Bischoff traf vor der Pause zweimal für den TSV Bassen. (Björn Hake)

Bassen. Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bassen haben den Feiertag am Dienstag genutzt, um ihren Torhunger zu stillen. Denn im Heimspiel gegen den FC Worpswede trafen die Grün-Roten gleich sechsmal in den Kasten ihrer Gäste. Am Ende der einseitigen 90 Minuten stand es 6:1 (5:0) für den TSV Bassen.

Obwohl der Sieg am Ende deutlich ausfiel, habe seine Mannschaft ein wenig gebraucht, um so richtig ins Spiel zu finden, meinte TSV-Trainer Uwe Bischoff. „Anfangs haben wir zu ungenau gespielt“, sagte der Coach. „Ab der 20. Minute ist es aber besser geworden. Dann wussten die Jungs, wie sie sich bewegen müssen. Von da an war alles in Ordnung.“ Als das Spiel der Platzherren sehenswerter wurde, fielen auch die Tore. In der 26. Minute eröffnete Jannis Rust den Reigen. Danach schnürte Luca Bischoff einen Doppelpack (32./35.). Seinen zweiten Treffer markierte er per Elfmeter.

Daniel Wiechert zeigte sich ebenfalls treffsicher und erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 5:0 (40./44.). Die Partie war somit bereits nach der Hälfte der Spielzeit entschieden. „Man muss aber auch sagen, dass Worpswede ersatzgeschwächt angereist war“, relativierte Bischoff die hohe Pausenführung.

In Halbzeit zwei traf Luca D‘Agostino zum 6:0 (71.). Acht Minuten später markierte Yannick Stauffer den Ehrentreffer für den FC Worpswede.