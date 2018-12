Siegte über die 4000-Meter-Distanz: der Oytener Abiel Hailu. (FR)

Bremen. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann: Die LG Kreis Verden schickte 21 Athleten an den Start der 34. Auflage des Nikolaus-Crosslaufs am Burgwall in Bremen-Blumenthal. Das Resultat nach sechs Läufen mit insgesamt 185 Aktiven: neun Siege in den verschiedenen Altersklassen.

Die 4000 und die 10 000 Meter gingen die beiden Oytener Abiel Hailu und Fisha Werede an. Über die zwei Runden á 2000 Meter verbuchte Werede nach längerer Verletzungspause seinen dritten Rang als Erfolg. Schneller war sein Teamkollege Hailu. Er schnappte sich auf dem aufgeweichten Waldboden in 14:57 Minuten den Sieg. Über fünf Runden hatte Hailu Platz eins lange Zeit im Blick. Am Ende zog er aber den Kürzeren gegenüber dem Nordbremer M30-Läufer Simon Ernst. Erneut auf Rang drei folgte Werede. Als beste W40-Läuferin und zugleich Gesamt-29. überquerte die Verdenerin Kira Rippe die Ziellinie nach den 10 000 Metern.

Über 4000 Meter lag der Verdener Moritz Schaller lange vor Fisha Werede, kam am Ende aber als Fünfter ins Ziel. Lauftrainer Uwe Cordes (Bendingbostel) zeigte als Siebter und bester M50-Starter einigen seiner jungen Schützlingen noch einmal die Hacken. So auch Jakob Gari, der als Achter zugleich Rang zwei der U18-Läufer belegte und damit Lennart Lenz auf den folgenden Platz verwies. Auf Rang zehn folgte mit Sophie Kohlhase die schnellste Frau im Rennen, direkt vor Philipp Cordes. Als 13. der Gesamtwertung schnappte sich Nele Prüser den Titel der schnellsten U18-Läuferin. Der Sieg in der M55-Klasse ging mit Gesamtrang 21 an Udo Müller. Ebenfalls Schnellste ihrer Altersklasse war Sabrina Barein (W45). W50-Läuferin Hannah Augustin kam zwar ins Ziel, in der Ergebnisliste wird sie allerdings nicht geführt.

Die weiteren Altersklassen-Siege der LG Kreis Verden holten über 2100 Meter Skrolan Wilkens (W12) und über 1000 Meter Elli Rohbeck (W10).