Oliver Schaffeld und die HSG Verden-Aller verloren in Horneburg. (Björn Hake)

Horneburg. Für die Landesliga-Handballer der HSG Verden-Aller war der VfL Horneburg nach der Niederlage im Hinspiel (26:32) nun auch beim zweiten Vergleich im Landkreis Stade eine Nummer zu groß. Mit 27:46 (15:18) gab es eine deutliche Pleite für die Männer aus der Kreisstadt.

Beim Seitenwechsel sei die Chance auf zwei Bonuspunkte beim Aufstiegsaspiranten noch da gewesen, analysierte Verdens Trainer Sascha Kunze: "Zur Halbzeit sieht es für uns noch alles gut aus. In Durchgang zwei hören wir dann auf mit dem Handballspielen." Kaum mehr als Fünf Minuten waren in Horneburg nach dem Wiederanpfiff gespielt, da hatte der VfL aus einer Drei-Tore-Führung ein 24:16 gemacht. "Kommen die Horneburger erst einmal ins Rollen, dann sind sie kaum noch aufzuhalten," sagte Kunze. Am Ende sei es dann heftig geworden. Viele Konter habe sich seine Mannschaft eingefangen.

Anzahl der Gegentore unterirdisch

In der ersten Hälfte waren die Gäste zunächst ein ebenbürtiger Gegner gewesen. Tobias Albert hatte die HSG in der achten Minute mit 6:5 in Führung geworfen. Nachdem die Hälfte des ersten Durchgangs vorüber war, stand es unentschieden. Erneut war es Linkshänder Albert, der für das 10:10 verantwortlich zeichnete. Auch den folgenden Zwischenspurt des VfL zum 17:12 (22.) steckte die Kunze-Crew weg. Nach Treffern von Juri Wolkow und Oliver Schaffeld verkürzte der Aufsteiger auf 17:15 (28.). Sascha Kunze. "Mit 27 erzielten Toren dürfen wir in Horneburg zufrieden sein. 46 Gegentreffer sind natürlich unterirdisch." Wie Kunze anfügte, strebe man nun nach Ostern im Spiel beim ATSV Habenhausen III den dritten Sieg in der Fremde an.