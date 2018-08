Zielte gegen den ATSV Scharmbeckstotel gleich viermal richtig: Etelsens Nico Kiesewetter. (Björn Hake)

Etelsen. Der erste Tabellenführer der Saison 2018/2019 in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 heißt nicht TSV Ottersberg – trotz eines 5:1-Sieges (siehe Bericht auf dieser Seite). Die Wümmekicker wurden noch vom TSV Etelsen überflügelt. Die Schlossparkkicker fertigten den ATSV Scharmbeckstotel mit 8:0 ab. Dabei haben sich die Gastgeber gar den Luxus erlauben können, in Halbzeit zwei gleich mehrere Gänge herunterzuschalten, denn zur Pause stand es bereits 7:0.

Gang raus in Halbzeit zwei

Ganze vier Minuten hatte es gedauert, da musste Nils-Linus Sievert das erste Mal an diesem Tag im Schlosspark hinter sich greifen. Eine Bewegung, die der Gäste-Keeper noch sieben weitere Mal an diesem Tag machen sollte. Das erste Mal war Timo Schöning der Schuldige für Sieverts Bewegungsablauf. Und Nummer zwei sollte nicht lange auf sich warten lassen: In Minute sechs trug sich Nico Kiesewetter zum ersten Mal in die Torschützenliste ein. Diese liest sich im Anschluss wie folgt: Nico Kiesewetter zum 3:0 (13.), Nico Kiesewetter zum 4:0 (24.), Micha Langreder zum 5:0 (31.), Micha Langreder zum 6:0 (35.), Timo Schöning zum 7:0 (38.). „Die waren einfach total überfordert“, urteilte Etelsens Coach Gerd Buttgereit, der damit seinen ersten Pflichtspielsieg als Coach der Schlossparkkicker feierte. Extremes Pressing habe zu der Überforderung der Gäste geführt. „Die haben keinen gezielten Ball aus der Defensive spielen können. Wir haben sie früh angegriffen und dadurch die Bälle erobert. Oftmals ging es dann lang auf die Außen, bis zur Grundlinie runter und dann knüppelhart in den Rückraum, wo der Schütze nur noch den Fuß hinhalten musste“, schilderte Buttgereit das Ablauf-Schema der meisten Tore.Doch im Anschluss an das 7:0 wurde lange Zeit auf das achte Tor gewartet. Das fiel erst in der 90. Minute durch Nico Kiesewetter. „Danach wurde ein Gang zurückgeschaltet. Ich wollte auch, dass wir das seriös zu Ende spielen, aber das ist dann auch ein psychologisches Ding. Das Spiel ist ja durch und du hast 35 Minuten Kraft gelassen. Als Trainer ist man dann nicht so glücklich, aber bei einem 8:0-Sieg zum Saisonauftakt will man nicht viel meckern“, resümierte Buttgereit.