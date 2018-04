Es war ein ereignisreiches Wochenende, das hinter den A-Jugend-Handballerinnen des TV Oyten liegt. Gleich zwei Mal binnen 24 Stunden ging es in die Halle, in beiden Fällen wurde es richtig deutlich. Die Nachwuchs-„Vampires“ jubelten jedoch nur ein Mal davon nach dem Schlusspfiff. Zunächst setzte es gegen den amtierenden Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga die erwartete, wenn auch vielleicht etwas zu deutliche Niederlage (10:37), ehe am Folgetag in der Oberliga die HSG Barnstorf-Diepholz demontiert wurde (40:22).

„Eigentlich müsste man bei einem Ergebnis von 10:37 nicht mehr viel sagen, doch damit würde man der Sache nicht gerecht werden“, erzählte Trainer Jürgen Prütt mit Blick auf das Bundesligaduell. „Das mag jetzt komisch klingen, doch wir haben eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen – obwohl Bayer zur Halbzeit mit 15:2 geführt hat.“ Die Oytenerinnen schlugen sich in der Tat achtbar gegen den mit vier Nationalspielerinnen gespickten Favoriten. „In der Abwehr haben wir das streckenweise richtig gut gemacht. Dass wir in der ersten Halbzeit 15 Tore kassiert haben, ist jedenfalls keine Sonderheit, sondern passiert häufiger“, sagte Prütt. „Leider haben wir eben selbst nur zwei Treffer markiert, das ist natürlich zu wenig.“

Die Chancen für den TVO zu einer frühen Resultatsverbesserung waren jedenfalls vorhanden, doch entweder entschärfte die starke Schlussfrau aus Leverkusen die Würfe oder die Bälle landeten am Pfosten. „Und so steht es dann eben plötzlich 0:9“, sagte Prütt. „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann etwas besser gemacht. Und Bayer muss man wirklich ein Kompliment machen: Das Team hat das Spiel völlig fair zu Ende gebracht und genau so gewechselt, wie es das auch getan hätte, wenn es enger gewesen wäre.“ Für die Oytenerinnen hatte das den Nachteil, dass sie über die gesamten 60 Minuten keine Verschnaufpause bekamen, sondern stets mit voller Kraft zur Sache gehen mussten.

Wer nun geglaubt hatte, dass durch diesen Auftritt eventuell am Tag danach einige Körner fehlen würden, sah sich getäuscht. Die Prütt-Sieben war von Beginn an voll auf der Höhe, weder physisch noch psychisch war eine Schwächung zu erkennen. „Im Nachhinein kann man sagen, dass uns die Partie gegen Leverkusen vielleicht sogar für die Oberliga-Begegnung geholfen hat“, meinte der Coach, der in der ersten Halbzeit einen wahren Sturmlauf seiner Schützlinge zu sehen bekam. Pia Franke legte mit ihren Treffern direkt ein 3:0 vor (5.), das im weiteren Verlauf kontinuierlich ausgebaut wurde. Immer wieder durchbrach der Tabellenzweite die äußerst brüchige gegnerische Abwehrmauer, neben Franke (9/1) wusste auch Anna Fuhrmann mit insgesamt zehn Toren zu überzeugen. Sie war wegen der bevorstehenden Feiertage aus ihrem Studienort Regensburg angereist und nutzte ihr Doppelspielrecht.

Bereits nach 16 Minuten deutete sich eine Demontage der HSG Barnstorf-Diepholz an, als Oyten mit 12:5 führte, über 19:6 (27.) hieß es beim Gang in die Kabine 20:7. Die Gäste wirkten derart hilf- und kraftlos, dass sich die eigenen Anhänger auf der Tribüne bereits ernsthafte Gedanken über die drohende Deutlichkeit der Pleite machten.

Doch die HSG brach nicht komplett auseinander, vielmehr gelang es nun etwas besser, die Heimmannschaft in Zaum zu halten. An der Antwort auf die Frage nach dem Sieger änderte sich aber verständlicherweise nichts mehr. Jürgen Prütt nutzte die Gelegenheit, um munter Durchzuwechseln, jede Spielerin erhielt ihren Anteil am verfrühten Weihnachtsgeschenk, um das eine Minute vor der Schlusssirene mit dem 40. Treffer noch die passende Schleife gewickelt wurde. „Da sieht man dann mal, wie gewaltig der Unterschied zwischen dem Deutschen Meister und der Oberliga insgesamt letztlich noch ist“, bilanzierte Prütt.