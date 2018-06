Auch die Reserve des TB Uphusen ist nach ihrem Erfolg gegen Aufsteiger Lohberg auf dem Weg nach oben. Große Freude herrschte zudem beim TSV Achim.

TSV Achim - TSV Fischerhude-Quelkhorn 3:1 (2:1): Die Saison 2016/17 läuft prima für die Fußballer des TSV Achim. Nach einem Unentschieden zum Saisonauftakt feierte die Elf von Rüdiger Hilbers und Jens Dreyer gegen den Titelkandidaten aus Fischerhude den vierten Sieg in Folge und hat den SVV Hülsen von der Tabellenspitze verdrängt. „Es kann noch viel passieren. Sicher ist es nur eine Momentaufnahme, die wir aber gerne sehen“, strahlte Hilbers nach dem ungefährdeten Sieg. Auch Fischerhudes Trainer Jens Lellek befand: „Achim hat eine Elf, die auf einem technisch guten Niveau spielt. Wir haben nicht energisch genug dagegengehalten und den Platz als verdienter Verlierer verlassen.“ In die Zweikämpfe kamen die Männer von der Wümme nur selten hinein. Blitzschnell agierten die Platzherren und brachten ihre Gäste immer wieder in Verlegenheit. Den Treffer zum 1:0 markierte Cuma Avanas (31.). Das 2:0 ging auf das Konto von Timo Schöning, der aus der Distanz abzog und unhaltbar flach traf (60.). Im Nachsetzen gelang Fabian Dreppenstedt das Anschlusstor für Fischerhude (70.). Das Team von Hilbers ließ sich davon aber nicht beeindrucken und kam in der Schlussminute durch das zweite Tor von Schöning zum verdienten 3:1-Sieg.

TB Uphusen II – TSV Lohberg 5:1 (3:1): Sehr zufrieden war Sven Zavelberg mit der Leistung seiner Mannschaft. Der Trainer des TB Uphusen II war allen voran froh darüber, dass die Entscheidung gegen Lohberg bereits zu einem frühen Zeitpunkt fiel. Benjamin Airich markierte nach zehn Minuten aus der Distanz das 1:0 und Benjamin Titz setzte drei Minuten später noch einen drauf, als er einen gelungenen Spielzug mit dem Treffer zum 2:0 abschloss. „Die frühe Führung hat uns Sicherheit gegeben. Das tat unserem Spiel sehr gut“, sagte Zavelberg, der seine Elf fast nur in der Vorwärtsbewegung sah. Nach mehreren ausgelassenen Tormöglichkeiten erhöhte Titz auf 3:0 (42.). Das Team von Frank Walter nutzte unmittelbar vor der Halbzeit eine Nachlässigkeit in der TBU-Defensive und kam durch ihren Torjäger Marlin Stenzel auf 1:3 heran (45.). In Durchgang zwei stellte Titz endgültig die Weichen auf Sieg für sein Team. Der ehemalige Oberliga-Spieler des TBU verwandelte einen an Ali Achour verwirkten Strafstoß mit seinem dritten Treffer zum 4:1 nach einer Stunde. Achour erhöhte kurz vor dem Abpfiff auf 5:1 für die Platzherren, die mit Rang neun einen einstelligen Tabellenplatz erreichten.

TSV Dörverden – SV Hönisch 0:0: Keine Tore bekamen die Zuschauer in Dörverden zu sehen. Chancen für Treffer gab es allerdings auf beiden Seiten. Sie waren zwar rar, dafür aber gut. So verpasste es bei den Gastgebern insbesondere Nils Pohlner, den entscheidenden Treffer zu markieren. „Ich hatte mehrere Chancen“, sagte der Spielertrainer, der kurz vor Schluss nach einer Flanke von Vitali Seibert und direkter Weitergabe von Oliver Köster den Ball knapp am SVH-Tor vorbei schoss. Auch bei einem Kopfball hatte Pohlner Pech (50.), den Gäste-Keeper Torben Nodorp parierte. Vor der Halbzeit gab es von beiden Teams viele Fehlpässe zu sehen. Die beste Chance des SVH verpasste die Elf von Ricardo Seidel unmittelbar vor der Halbzeit. „Mit dem 0:0 können wohl beide Teams leben. Es geht unter dem Strich in Ordnung“, sagte Pohlner, dessen Elf zum vierten Male in dieser Serie ohne Treffer blieb.

TSV Uesen – FC Verden 04 II 3:1 (2:1): Erst in der Nachspielzeit gelang Sebastian Wesseler der Treffer zum erlösenden 3:1. „Wir mussten lange zittern, ehe wir unseren Sieg in trockenen Tüchern hatten, denn Verden war ein sehr guter Gegner, der uns ordentlich zu schaffen machte“, war Stefan Blasy froh, als der Schiedsrichter die Partie abpfiff. Verden ging nach 20 Minuten durch einen abgefälschten Schuss von Tim Becker in Führung. Daniel Janssen glich per Kopf nach einem Eckstoß von Eugen Schlegel aus (26.). Schlegel schoss das Team von Blasy nach einer halben Stunde mit 2:1 in Führung. Mirko Duhn, Christopher Klix und Pascal Walbrodt hätten die Partie vorzeitig entscheiden können, sie scheiterten aber jeweils an Verdens Torhüter Sascha Göhde. In der 89. Minute musste Uesens Schlussmann Nils Kutsch sein Können unter Beweis stellen, als er den Versuch von Jan-Frederik Meyer abwehrte und das 2:2 verhinderte. „Es war ein offenes Spiel. Wir hatten letztlich das Glück des Tüchtigen“, meinte Blasy.

TSV Ottersberg II – SVV Hülsen abgebrochen: Schiedsrichter Marcus Neumann aus Bassen beendete die Begegnung nach gut einer halben Stunde. Der Grund war ein heftiges Gewitter über dem Ottersberger Sportplatz. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten beide Teams eine ansprechende Leistung abgeliefert. Den Hülsener Führungstreffer durch Marcel Meyer (10.), glich der Ottersberger Marcel Meyer zum 1:1 aus (19.).