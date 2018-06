Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Achim unterliegt 3,5:4,5

Achim (wk). Mit nur fünf Spielern statt der üblichen acht angetreten, ging die erste Mannschaft der Schachfreunde am siebten Spieltag in der A-Klasse gegen den SK West II erwartungsgemäß leer aus. Immerhin konnten die Achimer mit Siegen durch Markus Ernst und Karl Risse für Spannung sorgen. Mit drei weiteren Punkteteilungen durch Matthias Oehm, Hubert Sturm und Heinrich Müller summierte sich die Achimer Ausbeute auf insgesamt 3,5 Punkte. In der Tabelle belegt Achim I mit einem Zähler Rückstand gegenüber Spitzenreiter DSK IV den zweiten Rang, der zum Aufstieg in die Stadtliga ausreichen würde. In der B-Klasse traf Achim II auf Kattenesch I und musste sich mit 2,5:5,5 Punkten geschlagen geben. Rolf Brinkmann siegte, und Kurt Fehsenfeld, Karlheinz Gerhold sowie Alexander Jung remisierten.