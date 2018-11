Dieses Bild sieht man in Oyten nicht gerne: Der TSV Bassen feierte dort am Freitag den Derbysieg. (Björn Hake)

Spannend war es zudem: Denn erst fünf Minuten vor Abpfiff fiel die Entscheidung, als Denis Schymiczek das Leder nach einem Freistoß des eingewechselten Kevin Segelken mit dem Hinterkopf touchierte und zum 2:1 (1:1)-Sieg für die Gäste aus Bassen verlängerte.

„Die Niederlage wurmt mich schon“, sagte Oytens Trainer Axel Sammrey, der gerne zumindest einen Punkt aus dem Derby behalten hätte. Den einen Zähler hatte sich seine Mannschaft eigentlich auch verdient gehabt, denn sie hielt gegen den weiterhin verlustpunktfreien Titelaspiranten TSV Bassen gut mit und besaß selbst mehrere Möglichkeiten, um die Begegnung für sich zu entscheiden. „Vor dem Anpfiff wussten wir, dass es uns beim Aufsteiger nicht leicht gemacht wird. Daher mussten wir auch kämpferisch Großes leisten, um zu bestehen. Das haben unsere Spieler klasse gemacht. Nun haben wir aus vier Spielen zwölf Punkte geholt. Besser geht es nicht,“ freute sich TSV-Trainer Uwe Bischoff, der mit seiner Mannschaft auf bestem Wege ist, sich ganz oben in der Tabelle festzusetzen.

Nervöse Gastgeber

In Halbzeit eins stellten die Gäste das bessere Team. Die Angriffe der Bassener waren durchdachter und führten immer wieder über mehrere Stationen bis zum Strafraum, wo Denis Schymiczek und sein Sturmpartner Daniel Wiechert sehr beweglich agierten. Der TVO indes hatte zunächst Probleme, ins Spiel zu finden. „Wegen der großen Zuschauerkulisse waren einige meiner jungen Spieler doch sehr nervös. Zum Glück legten sie diese Nervosität mit zunehmender Spieldauer ab“, nannte Sammrey einen Grund, warum die Grün-Roten zunächst den Spielverlauf dominierten.

Schon nach fünf Minuten besaß Denis Schymiczek die erste gute Gelegenheit zum Führungstor für sein Team. Der aus Uesen zurückgekehrte Angreifer war seinem Gegenspieler auf und davon geeilt und hatte auch den herauseilenden TVO-Keeper Benjamin Skupin am Strafraum ausgespielt und somit das Nachsehen gegeben. Beim Abschluss zielte Schymiczek jedoch zu ungenau und schoss den Ball am leeren Tor knapp vorbei. Zwei Minuten später scheiterte er mit einem Distanzschuss an Skupin, der den flach abgefeuerten Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke lenkte. Nach einer Viertelstunde kamen die Platzherren erstmals gefährlich vor das Bassener Tor. Spielmacher Arthur Bossert, der nach langer Verletzungspause wieder von Beginn an spielte, setzte sich im Mittelfeld geschickt durch und spielte einen tollen Pass auf den schnellen Pascal Döpke, der das Leder nur haarscharf verfehlte. Dann war Bassen wieder am Zug: Innenverteidiger Yasar Gerken scheiterte knapp mit dem Kopf (23.), Daniel Wiechert machte es besser. Ein tolles Zuspiel von Denis Schymiczek nutzte Wiechert und markierte Bassens Führungstor (25.).

Die Freude bei den Gästen hielt aber nicht lange an. Als Bossert im Strafraum von mehreren Bassenern bei der Ballannahme gestört wurde, ging der schlaksige Spielmacher plötzlich zu Boden. Schiedsrichter Lukas Höft aus Ahlerstedt hatte ein Foul gesehen und zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Döpke (30.) blieb beim Strafstroß kühl und verlud Bassens Keeper Tim Kettenburg. Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel stellte der TV Oyten zunächst das bessere Team. Der Aufsteiger drückte auf das Tempo und forderte Bassens Abwehr um ihren Chef Yasar Gerken. Die große Chance zum Führungstor ließ Daniel Aritim nach einer knappen Stunde aus. Aritim stand nach einem Querpass von Döpke völlig frei vor Kettenburg. Oytens Angreifer zögerte aber einem Moment zu lange, sodass Bassens Torhüter die gefährliche Situation entschärfte. „Gehen wir zu diesem Zeitpunkt mit 2:1 in Führung, sieht das Spiel sicher anders aus“, ärgerte sich Sammrey über die vergebene Möglichkeit.

Mit zunehmender Spielzeit fanden die Bassener wieder zu ihrem Rhythmus zurück und setzten ihrerseits Oytens Abwehr um Stefan Kunkel und Henrik Müller immer wieder unter Druck. Zu zwingenden Chancen kam es allerdings nicht, bis auf die eine, die Schymiczek zum entscheidenden Treffer in der 85. Minute nutzte. „Zwei Mal in Folge habe ich als Trainer des TVO noch nicht verloren“, sagte Sammrey, der die Niederlage nicht zu hoch hängen wollte und anfügte: „Meine junge Mannschaft steckt noch in der Lernphase.“