Florian Block-Osmers spielt mit seiner SG Achim/Baden aktuell eine gute Rolle. Am Sonnabend steht nun das Topduell gegen den HC Bremen an. (Björn Hake)

Gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen haben Sie einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen und mussten ausgewechselt werden. Daher gleich vorweg: Wie geht es Ihnen?

Florian Block-Osmers: Das ist nur ein Pferdekuss gewesen. Dass ich vom Feld gegangen bin, war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es ist alles gut. Ich werde das in dieser Woche noch merken, aber im nächsten Spiel nicht ausfallen. Vielleicht muss ich mal im Training aussetzen.

Der Sieg gegen Schwanewede war der nächste Achtungserfolg der SG Achim/Baden. Seitdem Tobias Naumann das Traineramt von Steffen Aevermann übernommen hat, erlebt Ihr Team einen richtigen Aufwind. Von den vergangenen sechs Partien hat die SG nur eine verloren. Was macht die Mannschaft aktuell so stark?

Das ist schwer zu sagen. Zunächst einmal gilt jedoch, dass wir damals nicht gegen Steffen Aevermann gespielt haben. Es war schließlich unter ihm nicht alles schlecht. Jetzt spielen wir unter Tobias Naumann unsere gewohnte 6:0-Deckung. Die steht zwar auch nicht immer gut, aber wir fühlen uns in dieser Abwehrvariante sicherer. Dadurch spielen wir auch im Angriff besser. Wir haben aktuell die meisten Tore aller Oberligateams geworfen, von den Mannschaften oben in der Tabelle aber auch die meisten kassiert. Allerdings ist das nun einmal so, dass man viele Gegentreffer bekommt, wenn man selbst viele Angriffe spielt.

Dennoch kam der Trainerwechsel Ende des vergangenen Jahres überraschend. Der SG-Vorstand begründete die Entscheidung damit, dass die sportlichen Ziele nicht erreicht wurden. Wie hat die Mannschaft es damals aufgenommen, als sich Steffen Aevermann und die SG Achim/Baden im Einvernehmen getrennt haben?

Die Trennung kam für uns alle absolut überraschend – sowohl für uns als Mannschaft als auch für die Verantwortlichen. Ein wenig wurde das Ganze ja auch durch Ihre Berichterstattung angeschoben (Steffen Aevermann übte nach der Niederlage gegen den TV Bissendorf-Holte gegenüber unserer Zeitung harte Kritik an der Mannschaft, Anm. d. Red.). Alles ging dann relativ fix. Dass nun Tobias unser Trainer ist, wurde positiv aufgenommen. Wobei er nicht viel verändert hat. Vor allem ist es die Deckung und dass ich jetzt wieder in der Rückraummitte stehe. Das ist für mich ausschlaggebend, auch wenn es blöd klingt, wenn man so über sich selbst spricht (lacht).

Früher waren Tobias Naumann und Sie noch Mitspieler, jetzt ist er Ihr Trainer. Ist das für Sie eigentlich eine besondere Situation?

Das ist mittlerweile schon 13 Jahre her. Und wir waren auch nur knapp sechs Monate Mitspieler. Daher ist die Situation für mich nicht so besonders. Ich gehe da ganz unbelastet ran. Ich freue mich jedenfalls, dass er es macht. Dass wir Qualität im Kader haben, wussten wir schon immer. Tobias findet zudem die richtigen Worte und stellt die Spieler dort auf, wo sie hingehören. Das hat Steffen nicht immer gemacht. Ich will seine Arbeit nicht schlechtreden. Aber die Aufstellung hat nicht immer ins System gepasst.

In den vergangenen Jahren hatte man als Zuschauer manchmal das Gefühl, dass der Handball in Achim ein wenig vor sich hinplätschert. Jetzt war die Gymnasiumhalle bei den Heimspielen gegen Habenhausen und Edewecht wieder richtig voll und die Stimmung dementsprechend gut. Erlebt der Handball – auch durch die guten Leistungen der SG – derzeit eine kleine Wiedergeburt?

Ja, irgendwie passt alles zurzeit gut zusammen. Gegen Habenhausen haben die Zuschauer natürlich ein echtes Derby erlebt und Edewecht war unser Tabellennachbar. Ich gehe davon aus, dass am Samstag gegen den HC Bremen die Halle wieder voll sein swird. Die Vorzeichen sind jedenfalls da. Es macht uns natürlich wesentlich mehr Spaß, wenn viele Leute da sind. Die Stimmung bei den beiden letzten Heimspielen war einfach überragend.

Welche Platzierung ist am Saisonende realistisch, oder sollte Ihre Mannschaft zurzeit lieber Abstand davon nehmen, einen bestimmt Platz als Ziel zu nennen?

Wir müssen jetzt ganz einfach von Spiel zu Spiel denken. Den Titel werden vermutlich Habenhausen und der HC Bremen unter sich ausmachen. Was bei uns am Ende herauskommt, müssen wir sehen. Alles ist möglich. Man hat in dieser Saison schon mehrmals gesehen, dass in dieser Oberliga jeder jeden schlagen kann. Wir spielen jetzt gegen die Bremer danach bei der HSG Barnstorf/Diepholz. Holen wir da keine Punkte, können wir schnell wieder abrutschen. Aktuell liest sich die Tabelle aber natürlich gut. Wenn wir jetzt von einem festen Platz oder von einem Von-Bis reden, bringt das nichts. Denn das Mittelfeld ist sehr breit.

Das Spiel am Sonnabend gegen die SG HC Bremen/Hastedt haben Sie bereits angesprochen. Was ist für die SG möglich? Im Hinspiel hat man sich gegen die Bremer lange Zeit gut präsentiert, jedoch knapp mit 27:29 verloren.

Zum Hinspiel kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht dabei war. Mit ein bisschen mehr Cleverness wäre ein Sieg vielleicht möglich gewesen. Am Samstag müssen wir abwarten, wer beim HC alles dabei ist. Man munkelt ein bisschen, dass Leistungsträger Marten Franke noch verletzt ist. Eine Übermannschaft ist Hastedt für mich aber auch nicht. Man kann jetzt alle möglichen Floskeln rausholen. Zum Beispiel, dass jedes Spiel erst einmal gespielt werden muss. Fakt ist aber, dass die beiden besten Angriffe der Liga aufeinandertreffen. Es könnte also torreich werden.

Schauen wir noch ein wenig weiter in die Zukunft. Anfang der Saison habe ich Ihnen diese Frage bereits gestellt. Jetzt neigt sich die Spielzeit allmählich dem Ende entgegen. Deshalb stelle ich sie erneut: Ist die aktuelle Saison Ihre letzte in der ersten Mannschaft der SG Achim/Baden?

Meine Antwort ist die gleiche wie damals: Ich weiß es momentan noch nicht. Noch habe ich keine Gespräche mit den Verantwortlichen geführt. Aber auch hier gilt: Alles ist möglich.

Das Interview führte Florian Cordes.

Florian Block-Osmers ist das Gesicht der SG Achim/Baden. Der vielseitig einsetzbare Rückraumspieler ist der dienstälteste Spieler im Team und hat die Glanzzeiten des Klubs in der 2. Bundesliga miterlebt. Mit seiner Mannschaft ist er nach dem Trainerwechsel auf den vierten Platz der Handball-Oberliga Nordsee geklettert. Zuletzt siegten Block-Osmers und Co. mit 33:30 bei der HSG Schwanwede/Neuenkirchen.