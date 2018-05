"Wir sind nach Zeven gefahren, um hier zu gewinnen", sagte Andreas Klooß. Der Pressesprecher des TSV Ottersberg II war beim Schlusspfiff aber auch mit dem einen Zähler zufrieden. "Unser Team hat schlecht ins Spiel gefunden. In der ersten halben Stunde haben wir uns viele Fehlpässe erlaubt und den Gegner dadurch aufgebaut", stellte Klooß fest. Die Ottersberger Abwehr um Innenverteidiger Tobias Hülsemeyer und Cordes stand aber sicher und ließ kaum einmal einen Ball aufs Tor von Keeper Sebastian Hamann zu. Und wenn die Lederkugel den Kasten erreichte, war Hamann zur Stelle und wehrte ab. In der Schlussphase der ersten Hälfte lief es für die Grünweißen besser. Angetrieben von Schoepe als Zehner hinter der Spitze Philipp Carstens lief der Ball nun in Richtung Tor der Hausherren. Nach einem Schoepe-Freistoß war Cordes zur Stelle und markierte aus zehn Metern das 1:0. "Wir haben angenommen, dass unsere Gastgeber in Durchgang zwei auf den Ausgleich drängen würden und wir über Konter zum Erfolg kommen könnten", verriet Klooß, dessen Team mit einer defensiven Taktik agieren sollte. Doch der TuS wartete ab und ließ die Ottersberger weiter angreifen. Die besaßen zwei gute Chancen zum 2:0. Zunächst durch Carstens, der frei vor dem TuS-Torwart auftauchte, ihm den Ball aber in die Arme schoss, und dann durch Marc Schlichting. Ottersbergs Sechser drosch das Leder nach einem abgeblockten Schoepe-Schuss übers Tor. In der 77. Minute passte die Wümme-Abwehr nicht auf und ließ einen Kopfball aus Nahdistanz zu, bei dem der Ball zum 1:1-Endstand im Tor von Hamann einschlug. Fünf Minuten vor dem Abpfiff sah Ottersbergs Roman Janot wegen Beleidigung die Rote Karte.