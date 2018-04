Peter-Michael Sagajewski (links) ist ein Trainer, der stets ruhig und besonnen mit seinen Spielern spricht. Die Folge: Seine Schützlinge eilen seit Jahren von Erfolg zu Erfolg. (Björn Hake)

Peter-Michael Sagajewski beschreibt sich selbst als bodenständig. Doch was der Trainer des Volleyball-Regionalligisten TV Baden in der am heutigen Sonnabend beginnenden Saison vorhat, kann man fraglos als sehr ambitioniert und mutig bezeichnen. Für das zweite Regionalliga-Jahr lautet die Zielsetzung: Platz eins bis vier. „Das ist die klare Ansage“, verdeutlicht Sagajewski.

Mutig ist diese Zielsetzung zweifellos, aber überheblich wirkt sie keineswegs. Denn die Badener haben in der vergangenen Saison einen sehr starken Eindruck in der Klasse hinterlassen – und sich so sehr viel Respekt erarbeitet. Und seine Mannschaft habe in den zurückliegenden zwölf Monaten enorm viel gelernt. „Vor allem wissen die Jungs jetzt, wie man auf diesem Niveau Spiele für sich entscheidet. Wobei der Grat zwischen gewinnen und verlieren in dieser Klasse ziemlich schmal ist“, erzählt Peter-Michael Sagajewski. „Wir gehen aber mit breiter Brust in die Saison.“

Das neue Trio im Dress des TV Baden: Eric Werner, Ole Seuberlich und Alexander Decker (von links). Letzterer erhielt bereits in der Vorsaison Spielanteile in der Regionalliga. (Focke Strangmann)

Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, warum die Badener die Serie mutig angehen können – und dürfen. Das Gesicht der Mannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert. Sagajewski kann daher auf eine eingespielte Truppe zurückgreifen. Dennoch: Ein paar kleine Änderungen gibt es bei den Schwarz-Weißen. Björn Wellmann läuft zukünftig für Badens Zweite in der Landesliga auf. Auch Routinier Dirk Meyer steht nicht mehr im Regionalliga-Kader. „Wir hoffen, dass auch er bei uns in der zweiten Mannschaft spielt“, sagt Sagajewski. Erkan Kahraman legt eine Pause ein, Max Lange ist zum Studieren nach Ostwestfalen gezogen.

Trio mit zwei bekannten Gesichtern

Den Abgängen stehen jedoch auch neue Spieler gegenüber. Zum einen ist das Alexander Decker, der bereits in der Vorsaison hin und wieder seine Einsatzzeiten in der Ersten Herren bekam. „Jetzt wird er aber komplett aus der zweiten Mannschaft nach oben gezogen. Das nötige Talent hat er definitiv“, lobt Sagajewski seinen Halb-Neuzugang. Ein weiterer neuer Spieler, der genauer gesagt ein alter Bekannter ist, trägt den Namen Ole Seuberlich. Er ist volleyballtechnisch in der Lahofhalle groß geworden, spielte dann für zwei Jahre bei der VSG Ammerland und kehrt nun in seine Heimat zurück. Dritter Neuer ist Eric Werner, der aus beruflichen Gründen nach Baden gezogen ist. „Eric soll bei uns die freie Position im Mittelblock einnehmen“, kündigt Sagajewski an.

Das Trio soll nun also helfen, damit die Badener ihre ambitionierten Ziele in der Regionalliga erreichen. Dass der TVB gegen höherklassige Teams bestehen kann, hat er während der Vorbereitung bewiesen. In Testspielen wurden einige Drittligisten bezwungen – und auch im Regionalpokal gelang den Badenern dieses Kunststück. Die Tecklenburger Land Volleys und der VfL Lintorf wurden von den Sagajewski-Schützlingen besiegt. Da ist es nur logische Konsequenz, dass man im Lager des TV Baden eine enorm breite Brust hat.

„Mit diesen Anfangserfolgen können wir optimistisch in die Saison gehen“, sagt Peter-Michael Sagajewski. Und sofern man von Verletzungen verschont bleibe, könne man sich in der Spitzengruppe festsetzen. Anfangen wollen die Badener damit am morgigen Sonntag in der heimischen Lahofhalle. Ab 16 Uhr gastiert der Drittliga-Absteiger ASC 46 Göttingen in Baden. Eine Mannschaft also, die aus einer Liga kommt, in der sich der TVB bereits einen Namen gemacht – ohne dort (noch nicht) selbst zu spielen.