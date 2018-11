Nachdem sich bei der vergangenen DM-Auflage der spätere Deutsche Meister HSG Badenstedt als übermächtiger Gegner erwiesen hatte, hat Carolin Pleß in diesem Jahr keinen klaren Favoriten ausgemacht. "Ich hoffe, dass wir das eine oder andere Spiel gewinnen können", lautet ihre Erwartungshaltung. Das Titelrennen in der Oberliga Nordsee hatte ihr Team mit einem kleinen Stammkader von nur neun Spielerinnen für sich entschieden. Für die Vorrundenspiele der DM hat das Trainerteam der "Vampires" das Aufgebot nun aber aufgestockt. Torfrau Lisa Schorn sowie die Feldspielerinnen Martina Bilic, Lea Bertram und Johanna Stuffel aus Oytens zweiter Mannschaft komplettieren den Meisterkader um Mittelangreiferin Pia Franke.

In Nordhessen trifft Oyten heute auf einen Gegner, der seine Stärken im Rückraum besitzt. "Kassel verfügt über eine quirlige Spielmacherin und zwei wurfgewaltige Halbangreiferinnen", hat Carolin Pleß in Erfahrung gebracht. Ein letztes Testspiel hat der TVO am Mittwoch gegen die Niedersachsenauswahl des Jahrgangs 1998 absolviert. "Ein guter Gradmesser für beide Mannschaften", lautete das Urteil von Oytens Trainerin nach dem torreichen 40:39-Erfolg.

Nach dem heutigen Auftakt in fremder Halle ist der TV Oyten am zweiten Spieltag Gastgeber. Am Sonnabend, 11. Mai, kommt es um 18 Uhr zum Vergleich mit der HSG Heidmark. Am Tag darauf wird um 15 Uhr das Rückspiel gegen die HSG Zwehren-Kassel in der Pestalozzihalle angepfiffen.