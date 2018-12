Stefan Danylyszyn trug während des Spiels ein ganz besonderes Trikot. (Hake)

Ein schöneres Ende seiner Laufbahn in der Elf von Co-Trainer Nils Goerdel hätte sich der Stürmer nicht wünschen können. "Es war einfach ein geiler Abschluss. Die Atmosphäre am Schlosspark war beeindruckend. Solch ein Spiel erlebt man als Amateur-Fußballer wohl nur ein Mal", sagte Danylyszyn. Nach Ende der Partie war für ihn auch die Zeit gekommen, seine Karriere bei den Ersten Herren Revue passieren zu lassen. "Die größten Erfolge waren sicherlich der Aufstieg in die damalige Bezirksoberliga (heute Landesliga, Anm. d. Red.) sowie die glücklichen Klassenerhalte in der vergangenen Saison und in Moisburg", erinnerte er sich.

Zwar hätte er gegen den HSV gerne getroffen. "Doch eigentlich habe ich auch genügend Tore für Etelsen geschossen", sagte Danylyszyn schmunzelnd. Er war zudem auch bei den jungen Zuschauern nach dem Abpfiff ein gefragter Mann. So durfte er einigen Jungs zum Abschied noch das eine oder andere Autogramm geben.