Torfrau Bryana Newbern hat sich in dieser Saison enorm in den Vordergrund gespielt.

Oyten. Bryana Newbern sagt von sich, dass sie gerne lacht. Es ist ein ansteckendes Lachen, mit der die im Tor stehende "Stimmungskanone" (so Trainer Jürgen Prütt über seinen 19-jährigen Schützling) die Atmosphäre aufzulockern pflegt. Das tut dem TV Oyten gut.

Bryana Newbern sagt außerdem von sich, dass sie nicht gerne läuft. Auch davon profitiert der TV Oyten. Bei ihrem ersten Verein, der HSG Vegesack /Hammersbeck,stellte man die ihren damaligen Mannschaftskameraden an Körperlänge deutlich überlegene Spielerin zweckmäßigerweise im Feld auf, was die aber nicht sonderlich lange goutierte. "Ich war einfach zu faul, um ständig zu rennen", gibt Bryana Newbern zu. Also wechselte sie auf den Posten zwischen den Pfosten, den mit beschränktem Aktionsradius, aber keineswegs beschränkter Bedeutung im Mannschaftsgefüge.

Über die Zugehörigkeit zur BHV-Auswahl kam die dem Jahrgang 1994 angehörende Nordbremerin in Kontakt zum TV Oyten, der seither über ein Riesentalent auf der Torwartposition verfügt.

Sternstunde gegen die TSG Ketsch

So richtig ging ihr Stern im Mai 2011 auf, als die damalige B-Jugendliche im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft der A-Jugend beim Rückspiel gegen die TSG Ketsch das Tor des TV Oyten hütete und mit einer überragenden Leistung glänzte. Es reichte zwar nicht mehr für den BHV-Meister, um die 14 Tore aus dem Hinspiel beim kurpfälzischen Titelgewinner aufzuholen, doch die Paraden Bryana Newberns trugen ganz wesentlich dazu bei, dass die Mannschaft von Trainer Sebastian Kohls Revanche nehmen und einen versöhnlichen DM-Abschied feiern konnte.

Der Gewinn der Bremer Meisterschaft mit der B-Jugend des TV Oyten 2010/2011war für die 1,77 Meter große Torfrau ein weiterer wichtiger Meilenstein in ihrer noch kurzen, aber vielversprechenden Laufbahn, die in dieser Saison mit der Nominierung für die 3. Liga der Frauen einen weiteren Schub erhielt. "Leider bin ich ja wegen der Verletzung Romina Kahlers da hineingerutscht", bedauert die Aufsteigerin das Pech ihrer Mitspielerin, die nach ihrem Wechsel vom TV Neerstedt in den Kreis Verden mit einen Kreuzbandriss bereits die zweite schwere Verletzung erlitt.

Das kann die Leistung Bryana Newberns aber kaum schmälern. Auch die schon rein physisch sehr eindrucksvoll vor ihr auftauchenden Drittliga-Spielerinnen nötigen ihr allenfalls Respekt ab, flößen ihr aber keine Furcht ein. Etwas Lampenfieber hatte sie zwar, als es bei ihrem Debüt in der ersten Frauenmannschaft Ende des vergangenen Jahres gegen den SV Werder ging. "Doch das gehört einfach dazu, ist sogar leistungssteigernd", so der Youngster, der sich als sehr "emotionaler Spielertyp" bezeichnet. Sie besitzt aber zugleich die Fähigkeit, hinsichtlich der eigenen Leistung kritisch zu reflektieren. "Ich lerne sehr gerne aus meinen Fehlern!" Bei der Konzentration auf das bevorstehende Spiel hilft ihr Musik. "Ich höre dann immer irgendwas aus den Charts, um mich auf die Aufge zu fokussieren.

Die in der kalifornischen Küstenstadt Monterey geborene Tochter eines US-Soldaten hat gerade ihre Fachhochschulreife erworben und strebt nun einen kaufmännischen Beruf an. Danach möchte sie gerne einmal die große Verwandtschaft von "Daddy Charles" kennen lernen. Bisher hat es nur zu einem einmonatigen Kurzbesuch in den Vereinigten Staaten gereicht.