Nicht einmal die plötzliche Rückkehr der kalten Temperaturen hat die Stimmung beim Voltigierturnier des RV Hülsen/Aller am vergangenen Wochenende gedrückt. Zwar fanden die Prüfungen in der Reithalle statt, ablongiert wurde aber auf dem Außenplatz. Sowohl in den Einzeln als auch bei den Gruppenwettbewerben erzielten die Lokalmatadore gute Wertnoten und sicherten sie einige Schleifen.

Arne Heers, der im Südkreis erstmals im Einzel antrat, wurde am Sonntag in der Wertungsprüfung der sogenannten Childrenstrophy Vierter. Die Wertnoten waren in diesem Wettbewerb von Platz zwei bis Platz fünft sehr dicht beieinander, sodass er einen Podestplatz nur knapp verpasste. Was dieses Ergebnis für die Gesamtwertung der Trophy zu bedeuteten hat, vermochte Turnierleiterin Anika Heers noch nicht sagen: „Da es erst die zweite Wertungsprüfung dieser Serie war, ist noch alles offen. Am Ende werden alle Ergebnisse zusammengerechnet. Bis dahin kommen allerdings noch ein paar Wertungen.“ Das Arne Heers bei der ersten Wertungsprüfung Mitte April in Hohenhameln nicht teilgenommen hat, sei somit kein bedeutender Nachteil. Auch die zweite Wertungsprüfung der Nachwuchstrophy wurde in der Reithalle in Hülsen ausgetragen. Reiter des Vereins waren nicht am Start.

In der Teamwertung lief es für die A-Gruppe des RV Hülsen/Aller auf der eigenen Veranstaltung nicht so gut. Nach kurzer Zeit läuteten die Richter die Klingel, was zum Ausschluss der Mannschaft führte. Der Grund dafür war die mangelnde Einstellung des Vereinspferdes Fame. Als die Kinder Anlauf nahmen und auf sie zukamen, um mit der Prüfung zu beginnen, trat die achtjährige Stute nach den Kindern. „Die Richter haben völlig richtig reagiert. Als sie merkten, dass das Pferd nicht mitspielt, musste die Gruppe raus gehen“, sagte Anika Heers. Für Fame sei es der erste Start auf einem Turnier gewesen, begründete sie das Verhalten der Schimmelstute. Am Sonntag bei den Einzeln mit Laura Kappel sei das Pferd dann ohne Probleme gelaufen, sagte die Veranstalterin. Die beiden anderen Vereinspferden, Dukat und Lady, benahmen sich hingegen gut.

Die M-Gruppe des RV Hülsen/Aller erreichte mit der Note 5,9 Rang drei. Zweiter wurde der RC Niedervieland mit 6,0 und auf Platz eins landete mit einer Wertnote von 6,3 die M-Gruppe des RC Tempo Ritterhude. „Die Ritterhuder waren auch im letzten Jahr sehr stark“, hatte Anika Heers bereits im Vorfeld angekündigt. Mit dem dritten Platz seien alle sehr zufrieden gewesen.

„Wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter“, zeigte sich Heers nach der Veranstaltung freudig. Lediglich am Sonntag habe es immer mal wieder geregnet und geschneit, sodass einige Teilnehmer nass wurden. „Einige mussten am Sonntag im Schnee ablongieren. Samstag war das Wetter dafür aber wirklich gut. Die Prüfungen selbst wurden davon nicht beeinflusst, da sie in der Halle stattfanden“, sagte die Turnierleiterin. „Wir waren mit dem gesamten Turnier sehr zufrieden.“