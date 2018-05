Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bessere Personalsituation

Bezirksliga 3 Lüneburg: Trainer Uwe Bischoff vom MTV Riede spricht vom kommenden Gegner in höchsten Tönen. "Das ist eine gute Mannschaft, die ich im ersten Punktspiel gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn beobachtet habe. Super-dynamisch und zweikampfstark", urteilt er, wenn er über den SV Pennigbüttel spricht. Der Gastgeber des kommenden Sonntags verfügt über einige routinierte und ältere Fußballer, die beim VSK Osterholz-Scharmbeck und bei Blau-Weiß Bornreihe höherklassig gespielt haben. "Das wird eine schwierige Sache", glaubt Bischoff vor dem Spiel beim heimstarken Gegner. "Ich bin gespannt, wie stark die sind. Heeslingen II war zuletzt nicht so stark", erklärte der verletzte Offensivmann Timo Winkelmann. Ausfallen wird beim MTV Riede Benno Masemann, der privat verhindert ist. Beim Tabellensechsten stehen zum Spiel beim Rangzweiten Niklas Schlüsselburg – ein A-Jugendlicher – und Patryk-Mateusz Dalidowicz nach auskurierten Verletzungen wieder zur Verfügung. Ingvar Jansen hatte bereits am Sonntag vor einer Woche wieder mitgespielt. (ju)