Das Team von Stephan Bierstedt-Bruhn feierte in Hülsen den vierten Sieg in Serie. Von der Erfolgsspur ließ sich auch Bierdens Verfolger TSV Otterstedt im Spitzenspiel in Baden nicht abbringen. Auf Abstiegskurs befindet sich nach der Pleite in Riede der TSV Blender, der bereits sieben Punkte Rückstand zum rettenden Ufer hat. Wahnebergen rutschte nach seiner Niederlage gegen Posthausen erstmals in dieser Serie auf einen Abstiegsrang.

MTV Riede II – TSV Blender 3:0 (2:0): Erst zehn Minuten vor Schluss besaß Blender seine erste zwingende Chance. Sebastian Müller nutzte sie aber nicht, als er bei einem Foulelfmeter an MTV-Keeper Carsten Pape scheiterte. „Unser Sieg war sehr verdient“, freute sich Andreas Rühmann über den zweiten Dreier in Folge, der seiner Mannschaft Luft im Tabellenkeller verschaffte. Die Elf von Jörg Lambers steht als Tabellenletzter bereits jetzt mit dem Rücken zur Wand. Tim Wüstefeld (25.), Robin Twietmeyer (41.) sowie Andreas Böttcher, der einen Strafstoß zum 3:0 verwandelte (74.), schossen die Tore in dem Samtgemeindederby.

TV Oyten III – TV Oyten II 2:3 (0:1): In dem Vereinsduell blieb die zweite Mannschaft des TVO zum vierten Male in Serie ungeschlagen, während die Dritte nach einem tollen Saisonstart nun zum vierten Male in Folge ohne Dreier blieb. Vor der Halbzeit erzielte Mario Sonntag aus der Distanz das 0:1 (25.). Als Timo Cordes das 0:2 markierte (62.), schien die Begegnung entschieden. Nassim-Rudwan Ghariz verkürzte nach einer Stunde auf 1:2 für Oytens Dritte, die sich erst geschlagen gab, als Sascha Werner zum 1:3 traf (85.). Nur noch Ergebniskosmetik war das Tor zum 2:3 durch Sebastian Wrede (89.).

SVV Hülsen II – TSV Bierden 0:2 (0:1): „Eine reelle Chance zum Sieg hatten wir nicht. Bierden war die bislang stärkste Elf, gegen die wir in dieser Serie spielten“, sagte Oliver Rozehnal nach der Pleite gegen den Tabellenführer. Die Tore zum Sieg für Bierden markierten Lüder Helms (12.) und Dennis Helfer (75.). Zwei gute Chancen besaß der SVV zum möglichen Ehrentreffer. Michael Schwenk schoss das Leder bei einem Freistoß knapp vorbei (30.) und Zilgay Saleki verstolperte den Ball in der Schlussphase vor dem Bierdener Tor.

TSV Dauelsen – TSV Brunsbrock II 1:1 (0:1): Nach dem Aus für Matthias Treppe als Dauelser Coach (wir berichteten) zeigte das Team gegen die Roten Teufel eine ansprechende Leistung, kam aber über ein Remis nicht hinaus. Die Gäste gingen nach einer halben Stunde durch einen von Sascha Wendt verwandelten Strafstoß in Führung. Den Ausgleich markierte Björn Cicharski fünf Minuten vor der Pause. In Durchgang zwei hatte Hauke Kruse noch mehrere Chancen für den möglichen Dauelser Siegtreffer.

SV Wahnebergen – TSV Posthausen 1:2 (1:2): Nach dem guten Saisonstart mit vier Siegen geht es für den SVW allmählich nach unten. Coach Jörg Behrens hat aktuell einige Personalsorgen und muss Woche für Woche improvisieren – auch gegen Posthausen. Der SVW hatte zwar mehr Ballkontakte, zeigte sich beim Abschluss aber harmlos. Der TSV nutzte seine Chancen und entführte nach einem Doppelpack von Thorben Rippe die Punkte. Rippe profitierte bei seinen Toren jeweils von einem Abwehrfehler des SVW (37./40.). Den Treffer der Gastgeber markierte Daniel Meyer (7.).

SV Baden – TSV Otterstedt 1:2 (1:1): Otterstedt drehte die Partie nach einem frühen Rückstand und behauptete seine Aufstiegshoffnungen. Das 1:0 für den SVB markierte Niclas Preiss (5.). Otterstedt bemühte sich danach und wurde durch das 1:1 von Dennis Mehrtens belohnt (36.). Die Entscheidung besorgte Philipp Hunsche, als er nach einer Stunde zum 2:1 für die Elf von Reiner Seeger traf.

Borsteler FC – FSV Langwedel-Völkersen II 2:1 (0:1): Durch den Erfolg machten die Borsteler einen Sprung von Rang zehn auf Platz vier der Tabelle. Für den FSV riss dagegen der Kontakt zu den Aufstiegsrängen ab. „Es war ein gutes Spiel von beiden Teams. Doch wir haben verdient gewonnen“, strahlte BFC-Trainer Peter Berkenkamp. Zunächst sah es nicht so aus, als sollte Borstel den Platz als Sieger verlassen. Denn Frederick Struhs gelang nach einer Ecke das 1:0 für die Gäste (5.). In Durchgang zwei übernahm der BFC die Initiative und glich durch ein Kopfballtor von Paul Zacharias aus (68.). Zwei Minuten vor dem Abpfiff verwandelte Rene Magalowski einen Handelfmeter zum Sieg für das Team aus dem Verdener Ortsteil.